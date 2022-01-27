防範豬瘟！嘉義移民署走訪東南亞商圈宣導

春節將至，為了防止非洲豬瘟入台，近期移民署嘉義市專勤隊派員實地走訪嘉義市東南亞商店及餐廳，張貼並發放多國語言文宣，向新住民及移工等外來人口宣導勿攜帶、郵寄或利用快遞，將豬肉製品輸入台灣。移民署提醒違規最高裁罰100萬元，切勿以身試法。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-27 19:04:56
嘉義市專勤隊表示，春節前夕，在台外來人口不免思念家鄉味，只是國際間非洲豬瘟疫情十分嚴峻，亞洲地區許多國家都成疫區，為防範非洲豬瘟病毒入侵台灣，移民署透過多元宣導管道向新住民及移工朋友宣導，不要從泰國、越南、中國、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓及韓國等非洲豬瘟疫區，攜帶、郵寄或快遞豬肉製品來台。
專勤隊指出，若違法攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品入境，最高可罰新台幣100萬元，外來人口無力繳納罰款時，將被拒絕入境；若是違法從國外輸入非洲豬瘟疫區的肉製品，更將面臨最高7年有期徒刑，得併科新台幣300萬元罰金的嚴重後果，得不償失。
專勤隊隊長張添童表示，將持續向新住民及移工朋友加強宣導，呼籲全民攜手防堵非洲豬瘟。民眾如發現違法情形，可向嘉義市專勤隊（電話：05-231-3609，地址：嘉義市東區林森西路172號）通報。
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