吃好料迎金虎　「高雄正能量」推在地必吃特色年菜

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身為客家女兒的大旗美區市議員擬參選人李庭慧，率先推薦客家傳統美食鹹豬肉，肥瘦適中的豬五花肉以鹽巴等辛香料醃製入味後，風味絕佳且易於保存，充分展現早期客家人的生活智慧，搭配人稱「美濃三寶」之一的野蓮（水蓮）與當季酸甜美味的美濃特產「橙蜜番茄」，讓人吮指回味，餐後還可來上一碗清爽解膩的客家香蕉清冰，為今年的年夜飯劃下完美句點。
大岡山區市議員擬參選人林志誠力薦久負盛名的岡山羊肉爐及道地炒羊雜，香氣濃郁的羊肉爐簡單加熱後加入各式配料，三兩下就能變成餐桌上最暖心、暖胃的道地佳餚，是非常受到年輕人歡迎的圍爐料理，待食材煮熟並吸滿羊肉爐的鮮甜湯汁，再與源自岡山眷村文化、堪稱「羊肉爐最佳夥伴」的豆瓣醬一起入口，鮮甜滋味讓人難以忘懷。
前金、新興、苓雅區市議員擬參選人鄧巧佩以「鄧氏之光」、在地飄香近四十載的鄧師傅功夫菜應戰，香濃Q軟的招牌豬腳簡單擺盤後即可上桌，富含滿滿膠質的豬腳口感彈牙不膩口，一口咬下即鹹香四溢，其團狀外型還蘊含「闔家團圓」意義，是春節圍爐最經典的菜色之一。
前鎮、小港區市議員擬參選人黃雍琇則選用來自前鎮漁港的新鮮漁獲，精心製作出一道年節餐桌上必不可少的清蒸鮮魚，當季鮮嫩肥美的魚肉讓人忍不住一口接一口，她也特別提醒大家年節吃魚要記得留下魚頭、魚尾，象徵這一年有頭有尾，「從年頭好到年尾」。
受邀擔任試吃嘉賓的立委趙天麟打趣表示，今天刻意不吃早餐，就是為了好好品嚐高雄在地風味年菜，現場滿桌好菜果然沒有讓他失望，他並率領「高雄正能量」4位成員在現場齊呼「高雄尚虎，台灣加油，新年快樂」口號，祝福全體市民朋友喜氣洋洋、年年有餘，新的一年「虎」運連連！