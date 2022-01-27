台灣燈會地方燈節展區延伸 美濃首「燈」場亮客庄小鎮
2022台灣燈會在高雄，高雄市政府觀光局首次將地方燈節展區延伸至經典小鎮美濃、鳳山黃埔新村、曹公圳、旗山、岡山、林園、大寮等地，呼應台灣燈會主展場衛武營、愛河灣展區，點亮全高雄。尤其今年首度舉辦的美濃蝶舞光節，相當吸睛。觀光局表示，今年首度舉辦的美濃蝶舞光節，有別於傳統燈節策劃，特地融合地景藝術，用美濃黃蝶及紙傘意象，融入藝術創作。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-27 20:00:00
今年首度舉辦美濃蝶舞光節，有別於傳統燈節策劃，特地融合地景藝術、工藝設計，打造專屬美濃光節，用美濃黃蝶及紙傘意象融入藝術創作。展區以美濃文創中心、美濃永安老街、美濃舊橋三大展區為主，大量運用在地的竹編藝術，結合光影設計，即日起至2月28日點亮美濃小鎮。作品也融入地景環境中，當夜間燈光投射，即幻化成翩翩起舞的黃蝶意象。
觀光局表示，這次的美濃主燈「蝶舞之間」，設立在美濃文創中心前廣場，大型燈光裝置結合美濃地方記憶，打造黃蝶意象，利用竹藝編織工藝，展現精巧的黃蝶翅膀意象，呈現農村工藝美學。
其中，美濃永安老街布設的光環境作品「星傘之路」，則將紙傘骨架，搭配燈光幻化成空中燈飾廊道相當吸睛；除此以外，結合美濃舊橋地景建構美濃圖騰竹編作品「燈之路」，引導來到美濃的旅客感受濃濃客庄風情。
觀光局指出，這次台灣燈會在高雄，除了雙主展場衛武營、愛河灣，還有不少延伸展區，今年也是觀光局首次將地方燈節展至經典小鎮美濃，歡迎民眾在遵守防疫規範下，走一趟美濃感受新年氛圍。
觀光局這次配合2022台灣燈會在高雄，依各區特色規劃燈飾，佈設範圍延伸至鳳山黃埔新村、大寮捷運站、林園、旗山以及岡山等地區都布有在地意象燈飾，並結合豐富觀光元素，以主題燈飾裝置、光環境營造的形式，吸引遊客走春歡慶新年氛圍。
除了燈節，美濃永安老街的美濃啖糕堂、濃夫生活、花酵、濃甜等在地店家，都是來美濃必吃的美食。在永安老街指定商家購物消費滿額，還可以獲得限量版的美濃光節竹編小提燈，數量有限、換完為止。除此之外，還可以順遊美濃湖，現在波斯菊盛開，隨處都是網美拍照景點，還可以走訪客家文物館、鍾理和紀念館，認識在地客家文化及歷史。饗宴之美濃輕旅行。