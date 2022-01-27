積極招商帶動投資　高捷聯合開發辦公室揭牌

為增加市府財源，減少財政負擔。高市副市長林欽榮今(27)日在四維行政中心10樓舉辦「高雄捷運聯合開發專案辦公室(KJDO)」啟用揭牌儀式，包括市府相關局處首長、各基地開發案顧問團隊及橘線O4站投資人名軒開發公司代表皆到場共襄盛舉。
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-01-27 23:00:00
捷運局增設「捷運聯合開發專案辦公室」，副市長林欽榮指派副局長吳嘉昌擔任聯開專案辦公室負責人，另配合捷運建設推動，專線專人、專門網頁與私地主、投資人交流。專案辦公室網頁設立於捷運局官網下，有本市聯合開發訂定相關法規、聯合開發QA等等相關資訊供大眾參考，並架設專線((07)331-4548)及提供視訊、面談、拜會等多元方式，與民眾、投資人做最直接的交流。
結合捷運場站開發是符合TOD都市發展趨勢的政策工具，兼顧市府財政收益、地方發展需求、不動產市場供給，以及適度發揮地方建設的公益性，其理念即是【合建分坪、利潤共享】，投資人、地主、主管機關三方合作開發，依貢獻成本比例分配開發建物，推動捷運聯開案的同時，除了希望投資人有利可圖外，政府也能夠有穩定的收入，同時創造都市TOD發展綜效。
林欽榮表示捷運局已盤點出了本市具有開發潛力的土地，除了O4站，未來還會陸續釋出捷運橘線O10衛武營站、岡山RK1基地、O13大東站及O9技擊館站等市區精華土地，此外配合捷運黃線、岡山路竹、小港林園等路網及營運中的紅橘線與輕軌，周邊土地也會同步辦理開發招商，將帶動高雄捷運周邊與高雄整體經濟發展，未來高雄市的前景無可限量。