北農門市現雞蛋搶購潮！農委會：每日調度30萬顆蛋往北送

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北農嚴選門市指出，因正值春節採購旺季，昨天起提早1小時、早上7時開門營業，首次出現排隊等買雞蛋潮；考量到貨約是上午9時，長者應無法久站，發30多張號碼牌後，請民眾先去採購其他農產，上午11時前再取蛋，結果某特定品牌才上架5分鐘，百來箱4台斤裝（35到40顆）售罄，全數雞蛋上午10時前也都賣光。
有鑑於昨天的賣況，北農嚴選門市已請牧場今天增加熱銷品牌供應量至120箱，結果也是不到半小時賣光，全數雞蛋仍是上午10時搶購一空。
北農嚴選門市說明，所售雞蛋都是牧場當天產地直送，雖然18日起整體雞蛋供應量約少3成，但是原本外送服務也占整體的3成，已暫停這項服務，所以門市上架的雞蛋數量沒有減少，卻連續2天出現1小時就賣光，應該跟25日相關新聞報導有關，引發民眾四處找蛋買。
台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨接受中央社記者電話訪問時說，桃園以北的北部市場每日雞蛋需求量，占全國每日總需求量10萬箱（商用每箱200顆蛋）的1/3，現在每天缺口約2000、3000箱，農委會有先調度1000箱補充，還在調度中。
農委會畜牧處副處長江文全也說，接下來每天調度30萬顆加工用蛋，轉供應民生需求；不過還是要呼籲民眾照正常用量買，不要多買，雞蛋冷藏2到3週是期限。
記者詢問產地價節前凍漲在每台斤新台幣34.5元、批發價每台斤44元，春節過後會否波動。江文全說，要看供需狀況，通常春節後需求量減少，還要看氣溫變化，回暖產量會增。高傳謨則說，要看農委會是否持續凍漲。北農嚴選門市則獲牧場業者告知，清明節後才有把握恢復正常產量。（編輯：陳政偉）1110127