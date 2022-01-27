三寶逆向撞死重機騎士！網列「11點」狂轟：就是不怪自己
台北市內湖環東大道在25日晚間22時，出現一輛轎車逆向行駛，後續撞擊一輛重機和一部休旅車，導致騎士噴飛，從20公尺的高架橋上墜落，當場無生命跡象。而伍姓女駕駛的說詞曝光後，更讓不少網友憤怒痛批「就是不怪自己」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 20:11:39｜2022-01-27 20:12:43
41歲的伍姓女子車上載3名同行友人，在25日晚間22時準備返回宜蘭，她聲稱自己「跟著導航指示上路，卻未發現逆向」，直到看見有車輛開來才發現闖禍，下一秒就為了閃避前方來車迎面撞上黃牌重機騎士22歲劉男，劉男被撞飛至高架橋下的平面道路上，樓高將近20公尺，當場無生命跡象、四肢嚴重變形，送醫搶救仍傷重不治。
但伍姓女駕駛的行車紀錄器畫面曝光後，卻有網友在PTT列出11疑點，是伍女早該發現自己是逆向的警訊，分別為「跨越雙黃線、反光回復型防撞桿、測速照相拍車頭、汽車燈光迎面而來、地上標線非順向、地上標線文字顛倒、路邊反光標記和貓眼呈現紅色、正常路肩在右側不會在左側」。
該網友更憤怒大罵「從一開始跨越雙黃線就覺得匪夷所思，沿路上那麼多標線、告示牌、警示措施，都沒有覺得怪怪的嗎？從頭到尾至少有11處奇異的地方，三寶視而不見？還是第一天開車出門？正常導航應該會請妳迴轉啊！怪導航、怪東怪西，就是不怪自己，拜託天兵三寶可以終生吊銷駕駛執照嗎？」
分析文曝光也有不少鄉民回應「三寶只有油門而已 很奇怪嗎」、「有夠誇張的」、「台灣人邏輯：所以壓雙黃不是什麼大不了的」、「出事怪導航就對了」。（編輯：潘毅）