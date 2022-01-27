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高雄第100期市地重劃區暨草潭埤滯洪池開工

▲第100期市地重劃區暨草潭埤滯洪池工程今(27)日動土。（圖／高市府地政局提供）
▲第100期市地重劃區暨草潭埤滯洪池工程今(27)日動土。（圖／高市府地政局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-01-27 23:30:00

高雄市愛河即將完成最後昇華階段！今(27)日動土之第100期市地重劃區暨草潭埤滯洪池工程，在地方居民、民意代表及產業團體居民的見證下，由高市副市長林欽榮主持動土典禮，象徵愛河最後一哩路藉由市地重劃區及滯洪池工程啟動，進而完成愛河百分之百整治成果。

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本區位於本市都市計畫「擴大及變更澄清湖特定區計畫(第三次通盤檢討)案」內，包含草潭埤周遭範圍，面積約20.95公頃，依經濟部水利署核定「八卦寮地區排水系統-北屋排水治理計畫」之治理計畫，及內政部都委會103年審竣草潭埤地區之檢討變更並規定以重劃方式辦理，重劃後可取得公園、綠地、綠兼河道、道路、道兼河道、河道及滯洪池用地等公共設施面積約10.5公頃，開發住宅區用地面積約10.3公頃。

▲林欽榮表示，預計二年後重劃工程完工後，勢必將成為仁武區主要核心發展區域。（圖／高市府地政局提供）
▲林欽榮表示，預計二年後重劃工程完工後，勢必將成為仁武區主要核心發展區域。（圖／高市府地政局提供）
林欽榮表示，本重劃區位於仁武區草潭埤區域，屬愛河上游段，亦是愛河源頭，原有天然埤塘陸續被填平，導致滯洪及調節水量功能逐漸喪失，因此必須保留現有埤塘之滯洪功能，以減緩愛河流域淹水機率，經中央與地方政府政策配合，依水利署治理計畫配合都市計畫變更以重劃方式辦理，在區內設置一處大型滯洪池用地，由水利局負責滯洪池規劃施工，並整治北屋河道排水系統，更於公園內再規劃具有滯洪功能之生態區域，重現愛河水系源頭，保留原埤塘生態環境，對高雄的歷史文化及水文治理，具有特殊意義；而地政局同時辦理重劃工程，建設區內道路、側溝、路燈、號誌、電力、電信、自來水、瓦斯等基礎公共設施，依照都市計畫內容，將區內土地交換分合為直接臨路的方整土地，原地主取回可立即建築土地，更能促進都市建設發展，健全土地使用分區管制及提高生活環境品質，透過市府水利局及地政局相互合作，藉由第100期重劃區及草潭埤滯洪池工程，呈現愛河文化意象，打造愛河最後一哩路，重現水路風華。

林欽榮進一步表示，愛河是高雄市重要的主要河流，兼具景觀、經濟、文化及排水多種功能，今日由市府水利局及地政局共同啟動愛河整體最後階段整治工程，愛河將再次展現新風華，且本區鄰近84期、96期、八德、澄清湖(一)、澄清湖(二)等公辦市地重劃區，以及澄觀、八卦寮、灣北等自辦市地重劃區，附近新興透天別墅住宅林立，商業經濟活動熱絡，而且仁武區最近十年來家戶數及人口數都一直在增加，足見本重劃區周遭發展潛力，預計二年後重劃工程完工後，勢必將成為仁武區主要核心發展區域。

▲地政局長陳冠福表示，希望透過公辦開發加快都市的整體開發腳步，促進土地開發利用。（圖／高市府地政局提供）
▲地政局長陳冠福表示，希望透過公辦開發加快都市的整體開發腳步，促進土地開發利用。（圖／高市府地政局提供）
地政局長陳冠福表示，縣市合併後，配合市府招商政策及地主開發需求，地政局積極在仁武區進行84期、92期、96期、100期、101期及103期等多區重劃作業，希望透過公辦開發，由市府公開、公正、誠信的一貫原則，加快都市的整體開發腳步，促進土地開發利用，加速地方繁榮發展，讓市民與市府雙贏雙榮。

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