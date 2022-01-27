全台鬧蛋荒！業者解析「關鍵原因」

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被問及缺蛋原因，黃志博表示，從去年疫情爆發以來，許多餐廳無法內用，當需求減少，讓原先預計要擴廠養雞的業者，非但沒有擴廠，反而還萎縮。
不過除了人的疫情，雞也有疫情，黃志博直指，蛋荒最主要的原因就是禽流感，禽流感就是雞的流行性感冒，當天氣寒冷時，就是禽流感旺季，若一爆發禽流感，整個雞場的雞就會被撲殺，陸陸續續就約略有一兩百萬隻雞被殺掉；且雞最合適的溫度為25度加減3度，天氣過冷或過熱，也會造成蛋雞產量下滑。
黃志博說明，雞會有常態性淘汰，大約在生長一年後就會被殺掉，若雞農認為禽流感沒有被控制住，就會把預定新雞替補的時間延到過年後，，這段時間就讓雞舍消毒、淨空，也會造成供貨量減少；近年來飼料價格大漲，漲幅達到四至五成，讓養雞成本大幅增加，當農委會凍漲，對農民而言利潤有限，也會想把雞淘汰掉。
另黃志博也分享蛋雞產業文化，年後開春第一週，雞農販售給蛋商價錢，通常每籃會減少100元，就像是包紅包的概念，這也稱作開紅盤，不過若像今年飼養成本提升，末端產地價又被鎖住，利潤減少影響蛋農飼養意願，也是造成蛋荒的原因之一。
「農委會手上還有牌」，黃志博認為，過年期間是雞蛋需求最大的時候，且農委會還可從鄰近國家進口雞蛋，平衡國內需求，因此年後蛋價就要看飼料價格等狀況調整，「我想要回到以前20多元會是有困難的」，但是也不至於持續在高價位，可能之後會回復到每台斤35元。
黃志博建議，國際飼料價格無法控制，但若農委會能提供補貼，可以提高農民的飼養意願，不過這就需要農委會規劃預算執行，更需要的則是加強對疾病的控制，並多跟蛋農溝通，長期而言才會讓產業更健康。
黃志博也以自己的雞場為例分享，會透過餵養益生菌等方式，培養雞隻抵抗力，並可做出品牌特色蛋，提高雞蛋品質，持續維持好銷量，消費者也不容易受到平價蛋市場影響，未來更可像豬肉口蹄疫拔針，打開國際市場。
農委會今則表示，已從中南部協調調度雞蛋供應北部傳統市場需求，並將加工用蛋每日30萬顆轉往民生需求通路，各通路端已陸續補貨中，節前各通路應可買到雞蛋。