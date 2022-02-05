前進疫情擴散區沒在怕！化學兵消毒身影民眾好安心

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國軍化學兵防護衣分為ABCD等四個等級，對抗SARS(嚴重急性呼吸道症候)與新型冠狀病毒防疫消毒，則是穿著C級防護衣，C級防護服使用N99口罩或搭配防毒面具，加上具防護效果的防護衣，還得將手臂與手腕等隙縫仔細黏上大力膠，手套也必須戴上2層。化學兵防護衣都是一次性，為了避免污染都是使用一次就丟掉。
去年5月疫情三級警戒期間，執行清消任務的化學兵必須頂著近30度高溫，穿著密不透風的防護衣於街頭、快篩站與確診者足跡點消毒。化學兵戴上防護面具後，只有吃飯休息時才會拿下來，一趟任務至少必須戴3到4個小時，所以夏天出任務經常會滿身大汗留下防護面罩壓痕的印記。
網路曾流傳「化學兵群的藥劑非常毒」，陸軍司令部表示，化學兵消毒機所使用的消毒藥劑是1：50的稀釋漂白水，主要功能在殺菌，對人體沒有直接傷害。化學兵平時出任務搭乘軍用卡車與化學車，日前有民眾拍下化學兵搭乘捷運的畫面引發熱議，軍方解釋表示，因為是沿線消毒任務，所以搭捷運比較方便。
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