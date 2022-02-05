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前進疫情擴散區沒在怕！化學兵消毒身影民眾好安心

▲陸軍33化學兵群派遣官兵前往桃機第二航廈，支援執行消毒任務。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍33化學兵群派遣官兵前往桃機第二航廈，支援執行消毒任務。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-05 15:00:00

新冠肺炎疫情從2019年底開始全球蔓延，我國自去(2021)年初也開始爆發多次本土新冠肺炎疫情。疫情當下，除前線防疫的醫護人員外，陸軍化學兵更是頻繁出動支援地方政府在各疫情擴散地區消毒，防堵疫情擴散，成為讓民眾安心的身影。

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陸軍33、36與39化兵群分屬西部六軍團、十軍團與八軍團。當接獲清消防疫任務時，化學群官兵必須早上4點半就起床準備當天消毒任務所需物資，5點半出發前往任務區消毒，必須背負25公斤重的器材，以兩人為一組執行消毒任務，視任務狀況不同，有時下午5到6點就結束任務，但也常常執行到晚間11點多，甚至凌晨1、2點才能結束。

國軍化學兵防護衣分為ABCD等四個等級，對抗SARS(嚴重急性呼吸道症候)與新型冠狀病毒防疫消毒，則是穿著C級防護衣，C級防護服使用N99口罩或搭配防毒面具，加上具防護效果的防護衣，還得將手臂與手腕等隙縫仔細黏上大力膠，手套也必須戴上2層。化學兵防護衣都是一次性，為了避免污染都是使用一次就丟掉。

▲國軍化學兵防護衣，由左至右分別為ABCD等四級規格。（圖／記者呂炯昌攝, 2020.3.13）
▲國軍化學兵防護衣，右二為防疫消毒用C級防護衣。（圖／記者呂炯昌攝）
去年5月疫情三級警戒期間，執行清消任務的化學兵必須頂著近30度高溫，穿著密不透風的防護衣於街頭、快篩站與確診者足跡點消毒。化學兵戴上防護面具後，只有吃飯休息時才會拿下來，一趟任務至少必須戴3到4個小時，所以夏天出任務經常會滿身大汗留下防護面罩壓痕的印記。

網路曾流傳「化學兵群的藥劑非常毒」，陸軍司令部表示，化學兵消毒機所使用的消毒藥劑是1：50的稀釋漂白水，主要功能在殺菌，對人體沒有直接傷害。化學兵平時出任務搭乘軍用卡車與化學車，日前有民眾拍下化學兵搭乘捷運的畫面引發熱議，軍方解釋表示，因為是沿線消毒任務，所以搭捷運比較方便。

▲化學兵使用背負式消毒機。（圖／記者呂炯昌攝）
▲化學兵使用背負式消毒機。（圖／記者呂炯昌攝）
▲彰化氣溫高達30多度，化學兵消毒任務結束後，可看見官兵臉上汗水以及口罩所造成的痕跡。(圖／軍聞社提供)
▲彰化氣溫高達30多度，化學兵消毒任務結束後，可看見官兵臉上汗水以及口罩所造成的痕跡。(圖／軍聞社提供)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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