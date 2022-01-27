韓國瑜曝新年「下一步」規劃：要持續敲開100扇良善的門
前高雄市長韓國瑜月初在台北發表《韓先生來敲門》的新書見面會後，個人動向始終備受外界矚目。而韓國瑜今（27）日也在臉書發文親自解答了自己的下一步，透露將繼續敲開100位庶民朋友的大門，另外還將舉辦「韓先生的散步」全台讀書會，希望能夠與大家一同分享這塊土地的歷史文化。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 21:38:14
韓國瑜在臉書以「韓先生的下一步」為題發文，先跟大家說晚安、拜個早年，感謝書迷對「韓先生來敲門」系列影片與書籍的支持，接著韓國瑜也分享自己未來的新規劃。
韓國瑜表示，「目前為止，我已經敲開了21扇良善的大門，新的一年，我們也將持續這樣的探訪，希望能找到100位擁有正向力量的朋友，不論身處於台灣的哪個角落，都能藉由韓先生來敲門，挖掘出更多溫暖善良的故事。」
另外，韓國瑜還透露自己將走遍全台，舉辦「韓先生的散步-點亮微光讀書會」，希望藉由探訪台灣各個鄉鎮，讓各地的耆老與年輕人能夠藉著書本導讀在地文化。「這場讀書會不需要盛裝出席，不論是在市場裡、廟宇前，只要你有意願，讓我們一起從一本書出發，一同分享發生在你我身邊、屬於這塊土地上的歷史文化。」
韓國瑜最後再次祝大家春節平安快樂，「期待過年後，你我能在台灣的一角相見！」（編輯：倪浩軒）