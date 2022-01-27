高市府公布足跡　赤鬼牛排、高鐵、小北百貨、幼兒園入列

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潘炤穎指出，桃園西堤牛排館用餐3天後還有個案，表示病毒殘留還有感染的風險，因此希望匡列精準而有些必要之惡，因此包括廚師、確診者當天用餐休假的員工等，全員都必須做隔離，隔離是科學跡證，包含暴露風險、可傳染期前後和距離考量。
潘炤穎也說，案18637為40多歲女性，25日有發燒症狀，Ct值20，22日晚上7點半至8點半前往赤鬼炙燒牛肉高雄博愛店用餐，隨後至EASY SHOP購物；23日下午5點至媚力泊咖啡林森店，7點至小北百貨慶豐店；24日上午10點至7-11新海勝門市，下午2點到左營區公所；25日上午8點到呷尚宝博愛店。
案18638、18643為印尼籍40多歲移工，分別在22、23日有疲倦、咳嗽症狀，Ct值30.1和16.4，19至21日中午1點多到凌晨3點多在停泊高雄港53號碼頭的進薪輪，21至26日在停泊高雄港30號碼頭的進薪輪。
案18639為30多歲印尼籍移工，無症狀，Ct值26.2，18日上午12點55分搭高鐵128車次左營到南港，下午4點40分搭高鐵1241車次南港到左營；19至26日在停泊高雄港53、30號碼頭的進薪輪上。
案18641為60多歲女性，無症狀，Ct值30.2，為旗津福壽宮工作人員，21至25日在旗津旗后觀光市場旁路邊攤、沙仔地福壽宮；24日晚上至旗津榮星西點麵包、安樂巷周邊夜市。
案18642為40多歲女性，無症狀，Ct值27.1，22日上午到高雄旗津郵局、大港超市旗津店；23日中午至旗津三義客家麥食館；24日到過大港超市旗津店、7-11旗皇門市；25日上午至旗津傳統市場。
案18688為40多歲貨輪船員，24日出現胸悶，Ct值22.7，21、23日上午7點到過7-11港口門市，21日上午8點至22日上午6點在高雄港74號碼頭工作，22日晚上7點半至8點半在赤鬼炙燒牛用餐。
案18689為5歲男童，25日出現咳嗽，Ct值33.15，20日上午8點至11點半到前鎮區明正國小附幼上學。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。