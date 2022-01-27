年前機車大保養「噴掉8千4」！內行見報價單卻喊：算公道
台灣路上機車數量超多，更有著「機車王國」的別名，連帶讓機車維修行在各處林立，更時常聽聞車行與顧客間因為維修價格產生爭執。就有位網友貼出車子大保養的報價單，希望內行人幫忙鑑價，然而卻有不少網友看完直呼「算公道了」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 22:10:41｜2022-01-27 22:14:14
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，年節快到了決定簽機車到店裡保養，沒想到老闆一檢查後發現零件各種損毀，由於不懂行情，老闆說需要換的品項原PO都點頭答應。
沒想到收到報價單後，總共11項維修保養，卻要價8400元，包含「機油200、火星塞250、皮帶1200、空氣濾清器濾蕊250、滑片350、左區軸油封550、前叉珠碗槽1500、清洗節流閥清、噴油嘴1200、排氣管頭螺絲500、前碟煞車皮550、前碟煞車盤1850」，收費讓原PO不禁感到困惑，決定上網發問「各位覺得正常嗎？」
然而報價單曝光後，也引一些內行人回答「價格算行情內 有的甚至比行情底一些」、「1到6、8、10、11項合理，只有7、9項有討論空間」、「沒保養的車，給你這麼便宜的價格就該偷笑了」、「都公道價啦，是正常的材料加工資的價格，只是比較多項加起來讓你覺得貴而已」「便宜啊，我S妹上禮拜才換空濾+火星塞，就1000整」「其他都合理，排氣管頭螺絲感覺小貴一個250」。（編輯：潘毅）