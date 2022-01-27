獨／澎恰恰仍遭錢莊威脅　百億林董曝「警政介入調查」

綜藝大哥澎恰恰（澎哥）借錢成病，欠債2.2億元，好不容易遇到貴人，有百億金主林秉文（林董）願意幫忙，出面找52位債主協商，並成立專屬帳戶，預計按比例還款，目前公開帳目累積3千多萬，希望在年前消耗幾場商演，預計撥部分款項給債主，展現還款的誠意，林秉文接受《NOWnews今日新聞》專訪，緩頰說「雖然金額不多，至少是過年發個紅包給大家」。





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▲澎恰恰與林秉文開直播，遇到債主嗆聲。（圖／翻攝PGTALK FB）

▲林秉文強調澎恰恰還有很多商演尚未履行，暫不會動用款項。（圖／翻攝PGTALK FB）

林秉文去年10月陪同澎恰恰開記者會，邀請債主出面協商，表示願意歸還本金，不包含高利息，但事後仍有地下錢莊不買帳，有些人未出面協商，不然就是堅持要拿高利息，甚至持續騷擾澎恰恰，跑到澎哥的住家以錄影方式威脅，逼他講出能還款的最後期限，導致澎哥簽了多場商演卻不敢去，讓林董看不下去。





林董說，當初允諾範圍絕對會努力還款，但有些債主利息太高，根本是高利貸，若要撥款給對方只會還本金，扣掉利息部分，保持嚴格管控、公平分配。前陣子他直播想要與債主交流，卻被對方嗆聲，事後有警政單位欲介入調查，他表示會提供資料，希望與債主理性互動，若有不理性的人要用非法手段討債，讓澎哥無法順利賺錢，就去跟法官說明白。聽聞澎哥日前挨告，他無奈地說：「這個我沒辦法介入，進入司法程序，我就不參與」。





▲澎恰恰（左）和林秉文出席記者會，解釋清償債務方案，仍有人不買帳。（圖／記者朱永強攝）

承諾1年幫澎哥處理2億債務，若沒還完願意自掏腰包，林董看來霸氣，其實膽大心細、個性很實際，考量澎哥年紀大、體力有限，他認為澎哥拍YouTube影片《鼻孔遊戲》、《華燈恰恰》，累積很高聲量，但短時間無法吸金，聲量起落也很大，不如接商演主持、表演賺錢快速，不需要消耗太多體力，才能搶時間把債還完。





他語重心長地說：「一場商演數萬元，負荷不會太重，澎哥67歲了，還有幾年可以還，可以多扶持新人，一起拉流量，但如果浪費太多時間拍片，數據無法轉化成報酬，話題性一下就過了，反而付出更多成本」，更憂心澎恰恰兒子執著於找廠商投資拍影片，會步上澎哥的後塵，變成惡性循環。





▲澎恰恰（左三）翻拍《華燈初上》累積高聲量，但林秉文認為接商演更能快速還錢。（圖／翻攝澎恰恰YouTube）

林董說得很實際，「誰沒有失敗過，誰沒有遇到挫折，是你要去適應社會，不是讓社會適應你，悲情牌不能打太久，澎恰恰不能長期處於挨打狀態，男子氣概都沒了」，藝人要多曝光，但曝光就是要賺錢，真正把錢還清，才不會露臉直播，還被網友酸言酸語，說話才能大聲。



