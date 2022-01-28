COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

賀錦麗會卡蕬楚　盼解決移民問題並鞏固台宏邦誼

▲美國副總統賀錦麗訪問宏都拉斯，參加左翼總統當選人卡蕬楚就職典禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統賀錦麗訪問宏都拉斯，參加左翼總統當選人卡蕬楚就職典禮。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-01-28 06:12:45

（中央社德古西加巴27日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗今天訪問宏都拉斯，將參加左翼總統當選人卡蕬楚就職典禮。美方希望透過展現團結，從根本解決移民問題，並鞏固支持台灣的國際陣線。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，美國官員希望與卡蕬楚（Xiomara Castro）合作，共同遏制來自中美洲的非法移民，同時鞏固台灣既有的國際支持。

荷蘭中美洲多黨民主研究所（Netherlands Institute for Multiparty Democracy in Central America）所長李昂（Luis Leon）表示，賀錦麗到訪形同替卡蕬楚打了一劑強心針。

李昂說，賀錦麗此行使美國有機會針對「移民以及維繫宏國與台灣的邦誼」等問題，採取符合美國利益的行動。

美國官員透露，賀錦麗計畫在與卡蕬楚的雙邊會談中，就拓展經濟機會、打擊貪腐和人道處理移民等問題進行商討。

美國官員表示：「我們實在非常希望、也打算盡我們所能，支持這位新任總統努力取得進展。」

卡蕬楚矢言解決國內的貪腐、貧困和暴力問題。然而日前她所屬政黨「自由重建黨」（Libre）內部分裂，部分議員拒絕支持卡蕬楚中意的國會議長人選、宏都拉斯薩爾瓦多黨（Salvador party of Honduras, PSH）的芮登杜（Luis Redondo），並推舉另一名自由重建黨議員考立克斯（Jorge Calix）擔任議長，導致議長鬧出雙胞。

為解決問題，卡蕬楚昨晚向考立克斯建議出任內閣協調官（類似幕僚長），以圖勸使他放棄擔任議長一職。

考立克斯則回應卡蕬楚，「您很快就會收到我的答覆」，令人對突破僵局產生了希望。（譯者：施施/核稿：張佑之）1110127

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀