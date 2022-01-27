不讓精障犯趴趴走　暫行安置等修正案今三讀通過

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法務部於2020年5月即啟動修法，針對「監護處分」廣蒐國外作法、各界意見，2021年3月，經行政院院會通過，函請立法院審議。
另外，法務部、司法院持續溝通、討論，2021年10月19日傍晚，法務部長蔡清祥甚至帶隊與司法院秘書長林輝煌等人會商，原預估談2小時，但一直沒有達成共識，直至談到凌晨1時許才終於達成「暫行安置」制度的共識。
後經立法院司法及法制委員會審議，終於在27日三讀通過《刑事訴訟法》修正草案，增訂暫行安置制度（增訂第10章之1「暫行安置」章、第121條之1至第121條之6）；《刑法》第87條、第98條修正草案，明定延長監護處分期間，並採定期延長、法官保留及定期評估原則，兼顧當事人權益及公共安全；配合《刑法》修正，《保安處分執行法》相關規定也同樣修正，草案採「分級分流」、「多元處遇」、「流動迴轉」、「定期評估」及「轉銜機制」。
司法院表示，「暫行安置」目的是為了兼顧刑事被告醫療需求、程序權益保障及社會安全的防護，以強化社會安全網，當精神疾患觸法者犯罪嫌疑重大，且具有危害性、急迫性時，檢察官可以聲請、法院也可於審判中依職權運用暫行安置制度，在判決確定之前，強制命被告入院接受治療。
「暫行安置」新制重點如下：
一、新設暫行安置程序，以完善社會安全網：被告於偵查或審判中，經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有刑法第19條第1項或第2項即行為時有精神障礙等原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，得適用暫行安置制度。（增訂本法第121條之1第1項）
二、暫行安置程序之發動、期間：檢察官於偵、審中得聲請，法院審理中也得依職權，裁定6個月以下的暫行安置期間；若裁定延長，每次不得超過6個月，暫行安置期間累計不得超過5年。（增訂本法第121條之1第1項、第3項）
三、暫行安置之聲請程式與救濟程序：檢察官聲請時，應以聲請書敘明理由及證據，若聲請延長，至遲應於期間屆滿之5日前為之；不服暫行安置、延長暫行安置或駁回聲請之裁定，得提起抗告。
此外，偵查中暫行安置審查程序與審判中相同，得受強制辯護之專業協助。暫行安置之原因消滅或必要性不存在時，應即為撤銷。暫行安置由檢察官執行，並適用或準用保安處分執行法等規定。
還有，為與判決監護制度調和，暫行安置後，如法院判決時未宣告監護，即視為撤銷暫行安置；判決監護開始執行時，暫行安置尚未執行完畢部分，免予繼續執行。