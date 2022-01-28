專訪／郭泓志不惜成本　千萬打造球員最佳訓練中心

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郭泓志接受訪問時表示說：「最主要是希望有一個更好的場所，有一些科學化的訓練可以融入在裡面，不用跑太遠的地方，剛好在上面投球過程中，看到下面有一個適合的地方，可以打造這樣的空間。」
郭泓志健身房在台南市區內已經有「斯博森運動會館」，不少球員也都會特地到場學習一些訓練跟增加自身體型跟增進運動能力的方式。
郭泓志過去開過9次手術，多半是在手肘，但他都可以利用自己的經驗跟復健重返球場，郭泓志說：「這個場館，不管是職業球員，或是企業跟乙組球隊，只要他們有需求，我們都可以盡量滿足他們的需求。」
郭泓志也花了約千萬，在台南永康的工業區打造頂級健身房，樓上有「來傳接球吧」的智慧牛棚跟棒球共創實驗室，這都讓球員可以先利用器材增強身體實力，之後再檢測自己的力量、數據，可說是相當完整的運動訓練課程。
就連胡金龍、林哲瑄、林子崴、邱浩鈞等不少球員都特別來訓練，就連郭泓志的姪子林振瑋也有加強身體能力，他目前已經最快可以飆出158公里火球，郭泓志說：「我們之前就討論過，他可以輕鬆飆出160公里以上，我相信他還有更大潛力。」
對於自己未來目標，郭泓志希望可以培養出更多優秀的球員，甚至相信這些球員，要對棒球保持熱情，一定會成功。