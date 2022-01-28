斷開福原愛半年！江宏傑招認：對孩子有虧欠感

郭書瑤主持的外景節目《旅跑應援團》，和好們友跑遍全台灣，本週邀請嚴格的桌球教練江宏傑為她進行魔鬼訓練。不過話匣子一開，聊到生活近況，和福原愛離婚半年多的江宏傑坦言，現階段對小孩會有種虧欠感，會想給小孩很多東西，很常下廚做菜給孩子吃，郭書瑤則道出身邊好友經歷，鼓勵江宏傑說「不要覺得是自己的關係造成虧欠，你可以當孩子很好的陪伴者」，重點是把小孩教成會愛的人，江宏傑聽完微笑以對，直說有豁然開朗的感覺。





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▲主持人郭書瑤（右）與江宏傑到宜蘭東澳漁港搶魚獲。（圖／衛視提供）

兩人邊跑邊旅行的過程中，體驗到漁港搶新鮮魚貨，當作晚餐的食材，兩人攜手合作料理。江宏傑說到小學3、4年紀時被魚刺刺到過，從此不敢再吃魚，但現在一對兒女慢慢長大，他開始煮魚給小孩吃，有時間一定會親手煮菜給小孩吃，希望「他們能記得爸爸的味道」，現在小孩最喜歡他做的蛋包飯，還會去學校宣揚說爸爸的蛋包飯很厲害，讓江宏傑十分驕傲。





郭書瑤則是回憶說，印象最深是爸爸煮的玉米濃湯，因為爸爸是把整個玉米粒刨下來後，用果汁機攪拌後再煮，味道很不一樣。還不藏私分享了爸爸很會養女兒的方法，她有一次長了青春痘，爸爸就每天手撥柳丁，要她一天吃3到7顆，一個寒假就跟青春痘說拜拜，讓江宏傑頻頻點頭說要筆記起來，也略帶自豪的說：「爸爸天生就很會養女兒」。





▲《旅跑應援團》主持人郭書瑤（左）與江宏傑一起料理晚餐。（圖／衛視提供）

正式開跑後，江宏傑就變身嚴厲教練，從鍛鍊體力到調整姿勢步伐，認真照表操課，跑步時還拿大聲公在郭書瑤身後叮嚀姿勢與呼吸，讓她大呼真的好嚴格，不過在小傑細心訓練下，加上跑步過程邊跑邊聊，轉移她的焦點，讓郭書瑤竟破天荒跑出節目播出以來最長的5.1公里。本集將在28日晚上10點播出。



