小S在舊愛面前撩男！熱舞勾搭直男天團　羞認氣氛太尷尬

台視除夕播出《2022超級巨星紅白藝能大賞》精彩節目，特別邀請主持天后小S（徐熙娣）首度合體本土天團玖壹壹，合唱改編版的《舞女》，小S隨音樂舞動、貼身撫摸團員，把氣氛炒熱成大舞池，表演十分吸睛。首次和玖壹壹合作，她自爆對3位大男孩也相當難忘，「第一次和三個直男合作，真的覺得直男好可愛喔，非常的害羞，進化妝間跟我打招呼，氣氛非常尷尬。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S和舊愛黃子佼在《紅白藝能大賞》同框，黃子佼還回贈了一份禮物，讓小S笑到道歉。（圖／台視提供）

▲玖壹壹穿上帥氣復古西裝，充滿紳士氣息。（圖／台視）

適逢台視60周年台慶，藝人大玩復古風，玖壹壹穿上帥氣復古西裝上陣，滿滿紳士風格，小S更是浮誇系打扮，花了4小時梳了一顆高聳的包頭，不改幽默表示：「復古風和舞女這兩件事，完全對我的味，是我的最愛，所以想說一定要大玩特玩，剛才稍微看了一下其他人的服裝、都很無聊。」

雖然貴為天后，小S坦言每次上台都非常緊張：「怕忘詞或觀眾看到我沒反應，擔心扮成這樣大家認不出我來、或者因為今天表演前奏是《舞孃》的音樂，觀眾誤以為是蔡依林，結果出來的是我，會讓大家很失望。」，結果每每一出場尖叫聲就響徹雲霄，讓她彷彿吃了定心丸，開心表示：「我都會想說怎麼可以紅到現在呀！」