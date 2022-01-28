粉絲破百萬！超豪邁丟丟妹狂送禮  曝流量密碼內幕

中視綜藝《飢餓遊戲》小年夜應景推出「虎虎生風 虎年行大運」特別節目，邀請直播拍賣女王「丟丟妹」上節目挑戰，來賓闖關成功才能抽字卡，集滿越多吉祥話才有機會帶走禮盒和發財金6,000元。王仁甫抗議獎金額度太少，「真小氣！丟丟妹出去吃飯6,000元是給小費的」。白雲也抱怨說：「人家丟丟妹是買海鮮，直接送冰箱給你欸！」





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▲丟丟妹（左二）直播送禮超大方，都是看心情花錢。左起為孫協志、丟丟妹、臧芮軒、蘿莉塔、「豆花妹」蔡黃汝。（圖／中視提供）

粉絲數破百萬的丟丟妹，總在直播中大手筆送禮，被問到送東西是否會影響觀看人數，她霸氣表示：「其實沒什麼差，只是習慣，不花錢心情就袂爽（不爽）。」王仁甫一聽忍不住想挖角丟丟妹：「那妳來當我們製作人好不好？」趁機向製作單位喊話：「有沒有看到人家作風多爽快。」





這是丟丟妹第一次挑戰外景，被問到怎麼會「想不開」接下通告，她卻表示：「沒關係，餓一點，想看看能不能再瘦一些。」讓孫協志都忍不住阻止：「已經很瘦了，還想怎麼樣！」丟丟妹也在節目中示範她的招牌句「樓上揪樓下」，渾厚有力的聲音，氣勢馬上輾壓對手，讓眾人不禁拍手叫好，許孟哲也心生佩服：「每次她直播一開場，我都懷疑她背後有躲一個男的。」





孫協志、王仁甫久違強強聯手，玩起遊戲勢如破竹，但其中一關的遊戲卻差一點「插」出火花。一人夾滾桶衛生紙，另一人則是夾馬桶通便器要去接隊友胯下的衛生紙。只見孫協志夾著衛生紙急喊：「你插進去了沒？不要亂動喔。」而王仁甫得憑著腰力控制棍棒：「等等，我還沒插進去。」超荒謬對話讓孫協志受不了說：「這遊戲不能一男一女啦！」





▲孫協志（左）、王仁甫玩遊戲，夾棍子放進衛生紙捲。（圖／中視提供）

▲孫協志（左）、王仁甫玩遊戲，親密動作讓人害羞。（圖／中視提供）

對於這尺度爆表的遊戲，丟丟妹玩到飆髒話：「這誰發明的啊！」雖然直喊自己不行，但玩遊戲根本就是「闖關天后」，刁鑽關卡眨眼就秒過，讓工作人員一度擔心沒捕捉到畫面：「攝影機有拍到嗎？妳太快了，剛剛不是說很難？」精彩內容將在30日晚間8點中視《飢餓遊戲》播出。



