白冰冰悼念蔡頭！誇好友真漢子　喊話「文將」甘巴爹

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白冰冰曾和澎恰恰、蔡頭一起主持《連環泡》，她說，蔡頭本名蔡斯文，朋友都笑他「名不符實」，他年輕時對長相不滿意，曾經問好友要整型哪裡比較恰當，大夥兒笑他可能要花太多錢，「還是整顆頭換掉比較快！」蔡頭也很有雅量，接受大家的玩笑話，彼此相處時，他總會分享當兵、面試時的糗事，太多的人生真實笑話，逗得好友前仰後翻。
她也罕見曝光蔡頭坐牢的往事，當時他年輕時少不經事，在江湖上混了一陣子，在台灣的許多監獄深造過，「他失去自由的每一個地方，都有他辛苦的母親深深關懷的足跡，直到最後一次，他的母親獻上了親手做的羹湯，離別的時候，忽然轉過身，背對他的視線、舉起右手、大聲喊一聲「文將！甘巴爹！」讓蔡頭自責懊悔。
隨著母親過世，「文將」再也止不住懺悔的眼淚，蔡頭深深感嘆：「我真不孝，不該讓年老的母親這樣奔波，勞累的為我擔憂」，出獄後金盆洗手，遠離不當環境，並投入學習舞蹈，才會成為名噪一時的舞蹈大師，有機緣成立後來的紅頂藝人。
白冰冰感慨說，其實蔡頭是一條真正的漢子，也是浪子回頭金不換的典型榜樣，他勇於承擔、努力修正、成為最好的自己、這是值得大家喝采的，並惋惜一代諧星隕落，外界卻以這樣的方式被告知，不勝唏噓，「希望他去到的天堂，也能成為最受歡迎的開心果！」並遺憾向好友告別，對他說一句：「『文將』在另一個世界也請甘巴爹呦！」