白冰冰悼念蔡頭！誇好友真漢子　喊話「文將」甘巴爹

曾為秀場天王的71歲資深藝人蔡頭（蔡斯文），去年因肝癌末期辭世，低調未告知外界，連認識30多年、交情深厚的主持大姊大白冰冰，曾想伸出援手，也聯絡不上蔡頭，如今接獲噩耗震驚不已，沉澱了一夜思緒，她今（28）日在社群平台分享心情，稱讚好友是一條真正的漢子，希望「文將」在另一個世界也請甘巴爹（加油）呦！

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▲蔡頭和白冰冰3年前在《我愛冰冰show》合唱，外表十分有活力。（圖／翻攝《我愛冰冰show》FB）

白冰冰前天錄製中視節目《我愛冰冰秀》過年前最後一次進棚，錄到隔天凌晨，還開開心心發紅包犒賞工作人員，結果突然得知噩耗，心情大受打擊，只能打起精神工作，返家後默默在家為他助念，並向外界分享和好友的趣事。

白冰冰曾和澎恰恰、蔡頭一起主持《連環泡》，她說，蔡頭本名蔡斯文，朋友都笑他「名不符實」，他年輕時對長相不滿意，曾經問好友要整型哪裡比較恰當，大夥兒笑他可能要花太多錢，「還是整顆頭換掉比較快！」蔡頭也很有雅量，接受大家的玩笑話，彼此相處時，他總會分享當兵、面試時的糗事，太多的人生真實笑話，逗得好友前仰後翻。

▲蔡頭交代要樹葬，喪禮一切從簡。（圖 / 翻攝《單身行不行》YouTube）

她也罕見曝光蔡頭坐牢的往事，當時他年輕時少不經事，在江湖上混了一陣子，在台灣的許多監獄深造過，「他失去自由的每一個地方，都有他辛苦的母親深深關懷的足跡，直到最後一次，他的母親獻上了親手做的羹湯，離別的時候，忽然轉過身，背對他的視線、舉起右手、大聲喊一聲「文將！甘巴爹！」讓蔡頭自責懊悔。

隨著母親過世，「文將」再也止不住懺悔的眼淚，蔡頭深深感嘆：「我真不孝，不該讓年老的母親這樣奔波，勞累的為我擔憂」，出獄後金盆洗手，遠離不當環境，並投入學習舞蹈，才會成為名噪一時的舞蹈大師，有機緣成立後來的紅頂藝人。