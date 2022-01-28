COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

專訪／任意引退條款因他而命名　張家浩道出當年真相

▲興農牛球星張家浩。（圖／取自興農牛官網）
▲興農牛球星張家浩。（圖／取自興農牛官網）

文/黃泓哲

2022-01-28 16:54:52

中華職棒（CPBL）至今走過32個年頭，遇到某球員的狀況而修改聯盟規章時，常常被稱為「XXX條款」，其中有關「任意引退」的相關規範又被稱為「張家浩條款」。對此張家浩接受《NOWnews》專訪，口述重現當時自興農牛離隊，後又回到La new熊的真實情況，首度還原10多年來球迷不了解的狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張家浩在2000年季前新人選秀中，被興農牛隊挑中開啟職棒生涯，隨後於2001年起站穩興農牛隊主力選手，並且憑著優秀的球季與深邃迷人的五官擄獲許多球迷的心，成為足以代表中職的人氣球星。


實力、外型兼具的優秀球星，名字卻和中職中帶有負面意味的條款連結在一起。


中職在2010年通過「任意引退球員及申請復籍規定」，這項規定又被稱為「張家浩條款」。規定中明確指出，當球員提出「任意引退」後，若要再返回中華聯盟，需取得原屬球團的書面同意，並且60日內及該年度不得提出復籍申請，若要復籍，得經原球團同意及聯盟會長裁決，且需透過釋出或交易才能轉到別隊。

對於被針對訂定「張家浩條款」，這位鬢角露出些許白髮的傳奇球星回憶，當時職棒的時空背景與今日大不同，當時的職棒選手因為多是大學畢業且當完兵的選手，所以年齡層都普遍都較大，加上沒有二軍制度，算是「一個蘿蔔一個坑」，本來預計自己生涯大概5年，2008年當時遇上手部傷勢，加上失去對於棒球的熱情，因此想說提早退下職棒身份到外打拚，在2008年季後動提出離隊要求，並取得牛隊高層同意給予離隊同意書。

「一切真的都是碰巧，當初離開職棒圈後預計出國讀書，甚至也申請加拿大打工度假簽證，沒想到錯過期限，這一切都是緣分。」張家浩說道。而後來2008、2009年連續2年奧運、經典賽中華隊輸給中國隊，於是當時的馬政府推動「振興棒球計畫」成立城市隊，台中威達超舜因此成軍。

當時張家浩一度被誤會要先去城市隊「卡位」，他澄清離開牛隊後都在休息沒有找工作，而城市隊的成立時間已是他離開牛隊後的事情，不解為何當時會被誤會。

▲Lamigo桃猿時期張家浩。（圖／取自張家浩粉絲團） ▲Lamigo桃猿時期張家浩。（圖／取自張家浩粉絲團）

張家浩在威達繳出優秀成績後，2010年La new熊隊為了補強爆出職棒簽賭離隊的戰力空缺，在球員工會律師蔡瑞麟的建議下與張家浩簽約，不料卻引發問題，同年度5月中職領隊會議通過「任意引退球員及申請復籍規定」。

「或許有些選手因為家庭因素，或覺得在同個球隊的環境沒有機會就提出引退，但站在球隊角度也怕戰力流出變成資敵行為，有點像科技業離職不能馬上到同業工作一樣。」張家浩自嘲：「名字能以這樣的方式留在中職歷史，也算是蠻特別的。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為韓國瑜是否有機會復出政壇、東山再起？

您認為韓國瑜是否有機會復出政壇、東山再起？

繼續作答
即時
推薦閱讀