專訪／任意引退條款因他而命名　張家浩道出當年真相

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實力、外型兼具的優秀球星，名字卻和中職中帶有負面意味的條款連結在一起。
中職在2010年通過「任意引退球員及申請復籍規定」，這項規定又被稱為「張家浩條款」。規定中明確指出，當球員提出「任意引退」後，若要再返回中華聯盟，需取得原屬球團的書面同意，並且60日內及該年度不得提出復籍申請，若要復籍，得經原球團同意及聯盟會長裁決，且需透過釋出或交易才能轉到別隊。
對於被針對訂定「張家浩條款」，這位鬢角露出些許白髮的傳奇球星回憶，當時職棒的時空背景與今日大不同，當時的職棒選手因為多是大學畢業且當完兵的選手，所以年齡層都普遍都較大，加上沒有二軍制度，算是「一個蘿蔔一個坑」，本來預計自己生涯大概5年，2008年當時遇上手部傷勢，加上失去對於棒球的熱情，因此想說提早退下職棒身份到外打拚，在2008年季後動提出離隊要求，並取得牛隊高層同意給予離隊同意書。
「一切真的都是碰巧，當初離開職棒圈後預計出國讀書，甚至也申請加拿大打工度假簽證，沒想到錯過期限，這一切都是緣分。」張家浩說道。而後來2008、2009年連續2年奧運、經典賽中華隊輸給中國隊，於是當時的馬政府推動「振興棒球計畫」成立城市隊，台中威達超舜因此成軍。
當時張家浩一度被誤會要先去城市隊「卡位」，他澄清離開牛隊後都在休息沒有找工作，而城市隊的成立時間已是他離開牛隊後的事情，不解為何當時會被誤會。
▲Lamigo桃猿時期張家浩。（圖／取自張家浩粉絲團）
張家浩在威達繳出優秀成績後，2010年La new熊隊為了補強爆出職棒簽賭離隊的戰力空缺，在球員工會律師蔡瑞麟的建議下與張家浩簽約，不料卻引發問題，同年度5月中職領隊會議通過「任意引退球員及申請復籍規定」。
「或許有些選手因為家庭因素，或覺得在同個球隊的環境沒有機會就提出引退，但站在球隊角度也怕戰力流出變成資敵行為，有點像科技業離職不能馬上到同業工作一樣。」張家浩自嘲：「名字能以這樣的方式留在中職歷史，也算是蠻特別的。」