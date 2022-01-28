本土疫情續升溫！醫授「三防三擊」過好年

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台灣感染症醫學會理事長、北榮感染管制室主任王復德指出，近期本土Omicron個案持續增長，且症狀輕微又類似感冒，容易被忽略，民眾仍應時刻保持警覺，避免非必要群聚與接觸、減少人流移動，做好自身的防疫行為，守住個人的第一道防線。
三軍總醫院副院長張峰義則分享，民眾可採取更積極的「三防三擊」行動，避免造成突破性感染，三防為基本的防疫措施，如戴口罩、勤洗手、保持社交距離，三擊則為疫苗、篩檢、治療。
張峰義進一步說明，接種疫苗是目前控制疫情最有效的方式，台灣仍有約2.6成民眾尚未施打第二劑，符合接種條件的民眾應完全接種疫苗，才能提升保護力，降低重症、住院及死亡率，特別是高風險族群，更應盡快接種第三劑。
台大醫院內科部感染科主任、台灣感染管制學會理事長陳宜君認為，「清零是一個目標、是態度、是承諾」，若完全放棄防疫與病毒共存，恐威脅高風險族群，也會對醫療量能造成負擔，抗疫關鍵是全民都要一起積極落實防疫行為，並將重要的疫苗、藥物等資源留給需要的族群。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。