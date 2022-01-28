烏俄緊張不供武器給頭盔 基輔市長酸德國：下次送枕頭？
烏克蘭與俄羅斯的局勢持續緊張，雖然美國與北約皆表態支持烏克蘭，但內部立場仍有分歧。德國日前才拒絕為德製武器出口到烏克蘭核發許可證、阻止愛沙尼亞提供烏克蘭軍事支援，因此當它在26日表示將提供5000個軍用頭盔給烏克蘭，協助抵禦俄羅斯可能的入侵行動時，立刻招來基輔市長、前拳擊世界冠軍克里契科（Vitali Klitschko）的嘲諷，說德國此舉簡直是笑話。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-28 06:53:22
綜合《路透社》等外媒報導，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）聲稱，收到烏克蘭大使館的來信，要求提供軍事裝備，並講明是頭盔，因此德國決定提供烏克蘭5000頂。與此同時，美國和英國已經開始運送更多武器至烏克蘭。
蘭布雷希特還強調，德國政府不打算運送致命武器至危機地帶，以免加劇事態的嚴重性，所以希望以其他方式做出貢獻，讓事件最後能和平落幕，頭盔雖然只是軍事設備而不是武器，但仍然有幫助。
對此，基輔市長克里奇科表示，德國政府的行為讓他「無言以對」，因為對方顯然沒有意識到，烏克蘭面對的是裝備精良的俄羅斯軍隊，隨時可能再次入侵烏克蘭，並嘲諷道：「接下來德國將提供什麼樣的支持？枕頭嗎？」
儘管德國在烏克蘭危機上的態度曖昧，不願在援助烏克蘭一事中發揮更大的作用，但美國聲稱，德國是西方陣營中強大且可靠的盟友，並接待了數千名駐紮在當地的美軍。