《彭博》最新防疫韌性排名出爐！台灣位列第8 進步18名
新冠肺炎疫情在全球持續延燒，變種病毒Omicron攻陷多國，台灣也陸續傳出病例。不過，根據外媒《彭博社》27日公布的全球最新防疫韌性排名，台灣從上個月的第26名，上升至第8名，進步了18個名次。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-28 07:38:14
根據《彭博社》2022年1月防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking）統計，台灣以69.1分排名第8，略遜於排名第5的新加坡，但優於第9名的韓國以及第17名的日本。至於近期爆發第5波疫情的香港和即將舉行冬季奧運會的中國，則分別排在第33名和第18名。
各項評分指標方面，台灣在「疫苗接種率」、「封鎖程度」、「染疫與死亡率」得分較佳，但在「航班飛行力」、「已接種疫苗旅客的旅行開放度」方面的表現則較差。
雖然還是低於歷史最佳排名的第2名，但已是去年3級警戒後的最佳名次。《彭博社》並指出，這是台灣自2021年4月以來，首度回升至前10名，不過近來Omicron變種病毒造成確診病例增加，仍為國內疫情帶來不確定性。
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