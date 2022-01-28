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坤達男團選秀首看3特質　鼓勵「原子少年」團魂第一

▲坤達擔任選秀節目《原子少年》導師。（圖／野火娛樂）
▲坤達擔任選秀節目《原子少年》導師。（圖／野火娛樂）

記者羅凌筠/台北報導

2022-01-28 09:00:00｜2022-01-28 10:12:56

由製作人詹仁雄打造的新世代男團選秀節目《原子少年》，暫定於4月開播，節目請來坤達、周湯豪、Ella（陳嘉樺）、田一德（Popping ED）擔任節目導師。其中男團Energy出身的坤達，也以自身經歷給予選秀後輩們經驗。

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▲坤達希望挑選出有自己特質的未來之星。（圖／野火娛樂）
▲坤達希望挑選出有自己特質的未來之星。（圖／野火娛樂）
坤達出身舞蹈天團Energy，在唱片界如日中天、好幾張專輯大賣20萬張的時代裡，是男團數一數二的指標性人物，擁有豐富舞台經驗的他，擔任選秀節目的導師，會希望選出具有什麼特質的人？坤達坦言唱歌或跳舞特別突出的參賽者，不見得會吸引他的目光，反而有個人特色最重要。

坤達希望成員擁有全方位、可塑性、個人特色3個條件，「會希望成員是具有全面性、可塑性強，能有很多進步空間，重點是要得我的緣，有自己的特質是吸引到我的。」而加入男團，考驗的不只是個人魅力，坤達也給80位海選出來的參賽者一個忠告，「會希望成員們之間是很有團魂的，很團結的，能幫助彼此成長。」

▲坤達傳授男團Energy的成功祕訣。（圖／翻攝坤達IG）
▲坤達傳授男團Energy的成功祕訣。（圖／翻攝坤達IG）
自飛輪海、SpeXial之後，台灣偶像男團幾乎斷層，製作人詹仁雄希望透過導師坤達的加入，再掀起男團的現象潮，在節目的評選過程中，導師將會和學員一起合作，從千人海選參賽的80人中，男孩黃文廷被譽為「小坤達」，屆時「大小坤達」同框的環節，想必不可錯過。

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