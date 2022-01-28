Omicron杭州也現蹤　專家：可能已傳播至第3代

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報導提到，該家餐飲設備公司共有297名員工，其中240名員工都在杭州12個縣市區內，由於這家公司21日開了年終總結會後就放假了，有57名員工返鄉過年，有疫情外溢風險。該公司的首例病例是在24日出現症狀，第2天去醫院主動就診篩檢出陽性，推斷他可能感染的時間為1月19日。
浙江省衛健委副主任夏時暢表示，從19日開始到確診，已經過了將近1週，在這1週內，不排除病毒已經有了第3代傳播。
不過，杭州本輪疫情目前傳播鏈還算清楚，就是以慧而特餐飲設備有限公司員工為主，以及他們的關聯人員。此外，當局也聲稱，在對所有陽性感染者做了全基因測序分析比對後，發現與浙江省現有輸入的Omicron毒株不一樣，與中國國內其他城市流行的、或發現的Omicron毒株也不一樣，倒是與國外去年12月11日上報的毒株同源性非常高，從物料檢測情況來看，初步認為這輪疫情與境外進口物料存在「密切聯繫」。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。