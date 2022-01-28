賴薇如開戰「當小三害人離婚」 疑似王思佳前男友全說了
王思佳、賴薇如先後拍影片大聊「綠茶婊」，即便兩人都不認，網友依線索猜測雙姝就是影射對方，賴薇如更寫長文，疑似指控王思佳當年「腳踏兩條船」、「當小三害別人離婚」，放話證據已經備齊。風波平息數日，昨（27日）賴薇如友人看不下去，公開王思佳前男友們的對話。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-28 09:36:32｜2022-01-28 09:56:56
據《三立新聞網》報導，賴薇如友人私訊疑似王思佳前男友「果凍小開」M先生，直球問男方：「我記得當初你跟王小姐在一起時還沒離婚！」M先生回：「硬要回想起當時的情况的話，我跟她（王思佳）在一起的時是已經分居很久了，所以是不是小三要看世俗的眼光。不是我可以認定的。」
賴友人再問M先生和王思佳怎麼分手，「她是不是有別的男人？」M先生坦言交往時發覺女方有點怪，常常在電話上跟一些人聊天，也不太理他，最後分手時王思佳很無情，「然後聽別人說分手的第二天，就和別的男生牽手出席生日會」，M先生表示不確定女生是不是劈腿，不過「是銜接得滿不浪費時間的」！
此外，另一位「餐廳小開」前男友以英文表示，認識賴薇如是2010年，「認識Sophia（王思佳）是在2012年，的確比Sophia久」，並PO出多張與賴薇如合照，打臉王思佳暗示賴薇如搭上她前男友的指控。
據報導，詢問王思佳的經紀人，對方表示：「不實內容無需回應。」（編輯：楊穎軒）