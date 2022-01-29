感謝國民黨的「他」推一把　吳思瑤擠出時間攻讀博士

民進黨立委吳思瑤在國會長年關注教育、文化相關議題，在選區士林北投更是做起諸多景觀改造，再加上日常跑攤行程，根本一刻不得閒；不過讓人訝異的是，她在去年竟還擠出時間報考，並開始就讀國立臺北藝術大學文化資產與藝術創新博士班。吳思瑤向《NOWnews今日新聞》記者透露，自己一直想針對文化政策再進修，而推自己一把的人，其實就是前年到去年一直想要罷免她的台北市議員羅智強。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-29 10:00:00｜2022-01-29 11:23:07
談及攻讀博士，吳思瑤表示，自己一直想再念書，最想鑽研文化政策，因為是自己的興趣，且是平常就在做的事，所以想把很多實務跟理論更系統化。
她說，最終在去年去考了，真的要感謝羅智強。當初羅智強等藍營人士一直想要罷免她，讓她覺得很失望，政治好民粹，難道人生要耗損在這種莫名其妙的政治攻擊嗎？「我覺得不行，我號稱正能量的人，我要找出積極目標擊退負能量，所以就持續學習，走出這種每天被很黑暗的事情綁住的過程」。
吳思瑤說，要被罷免真的推了她一把，自己深刻瞭解到，政治有很多很民粹、無俚頭的事，自己應該要持續保持上進跟學習，讓自己有更多能量去投入，而讀書可以增長自己在問政上的事情，自己攻讀博士真的要謝謝羅智強推了一把。