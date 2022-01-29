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感謝國民黨的「他」推一把　吳思瑤擠出時間攻讀博士

▲民進黨立委吳思瑤正攻讀國立臺北藝術大學文化資產與藝術創新博士班學位。（圖／吳思瑤辦公室提供）
▲民進黨立委吳思瑤正攻讀國立臺北藝術大學文化資產與藝術創新博士班學位。（圖／吳思瑤辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-29 10:00:00｜2022-01-29 11:23:07

民進黨立委吳思瑤在國會長年關注教育、文化相關議題，在選區士林北投更是做起諸多景觀改造，再加上日常跑攤行程，根本一刻不得閒；不過讓人訝異的是，她在去年竟還擠出時間報考，並開始就讀國立臺北藝術大學文化資產與藝術創新博士班。吳思瑤向《NOWnews今日新聞》記者透露，自己一直想針對文化政策再進修，而推自己一把的人，其實就是前年到去年一直想要罷免她的台北市議員羅智強。

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談及攻讀博士，吳思瑤表示，自己一直想再念書，最想鑽研文化政策，因為是自己的興趣，且是平常就在做的事，所以想把很多實務跟理論更系統化。

她說，最終在去年去考了，真的要感謝羅智強。當初羅智強等藍營人士一直想要罷免她，讓她覺得很失望，政治好民粹，難道人生要耗損在這種莫名其妙的政治攻擊嗎？「我覺得不行，我號稱正能量的人，我要找出積極目標擊退負能量，所以就持續學習，走出這種每天被很黑暗的事情綁住的過程」。

吳思瑤說，要被罷免真的推了她一把，自己深刻瞭解到，政治有很多很民粹、無俚頭的事，自己應該要持續保持上進跟學習，讓自己有更多能量去投入，而讀書可以增長自己在問政上的事情，自己攻讀博士真的要謝謝羅智強推了一把。

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