認2022綠攻首都最好機會　吳思瑤：看好陳時中選台北市長

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吳思瑤認為，這是民進黨要攻下台北市難得的一次機會，民進黨當然要挑選出很適合的人選。相較於國民黨對於立委蔣萬安的眾星拱月，民進黨有太多選擇了，而且每個人都是部長級以上人選。不論是前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍、前文化部長鄭麗君、駐美大使蕭美琴，每個人的條件、資歷、威望與專業度都高出蔣萬安很多，「人選不是問題，而是如何去做出最終的佈局」。
吳思瑤表示，民進黨不需要特別急，一來還是要守住疫情，這是身為執政黨的責任，不能說放著疫情搞選舉，一直到5、6月再確定人選都可以。
吳思瑤接著說，反而可以在沒有人選之前，台北市黨部針對組織工作就要先做。畢竟從公投就可以看出，台北市藍大綠小的盤還是很鞏固，民進黨要在台北市勝選，基層組織要痛定思痛，不能倚賴參選人個人聲量。
吳思瑤說，她個人還是認為，陳時中是最強也最有競爭力的人選，地方上也覺得陳很好。她說，陳時中除了政策能力外，也很有政治能力，可以接地氣，懂得跟人互動，「我還是很看好陳時中，就看最終決定是誰，每一個人都是一時之選」。
而自己在台北市的服務經歷勝過蔣萬安，若最終自己被徵召？吳思瑤強調，她是一個隨時在準備作戰的人，但因為覺得眼前有比自己更好的人，現階段是最好的抬轎者，不管誰參選都非常樂意去擔任很吃重的角色，這是自己的責任，因為自己是民進黨內台北市最資深的立委。