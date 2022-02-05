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認2022綠攻首都最好機會　吳思瑤：看好陳時中選台北市長

▲除了聊到台北市長選舉，吳思瑤也分享長年推動的動保議題。（圖／吳思瑤辦公室提供）
▲除了聊到台北市長選舉，吳思瑤也分享長年推動的動保議題。（圖／吳思瑤辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-05 10:00:00

2022年底台北市長選戰，各界預期恐會再次出現三咖督局面。台北市的民進黨立委吳思瑤告訴《NOWnews今日新聞》記者，此次選舉對綠營來說是有史以來最好的機會，且綠營目前被點名的都是部長級以上的人選，只要組織工作持續進行，人選到5、6月出來都不會太晚。

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▲民進黨立委吳思瑤正攻讀博士學位。（圖／吳思瑤辦公室提供）
▲民進黨立委吳思瑤認為，2022年選舉是民進黨要攻下台北市難得的一次機會。（圖／吳思瑤辦公室提供）
談及2022年台北市長選舉，吳思瑤說，因為藍、白陣營都有人，若變成三咖督局勢，民進黨就有機會。本來一度擔心台北市長柯文哲會不會跟國民黨整合，但這段時間看起來，柯文哲已經不會跟國民黨合作，而是想要取代國民黨。

吳思瑤認為，這是民進黨要攻下台北市難得的一次機會，民進黨當然要挑選出很適合的人選。相較於國民黨對於立委蔣萬安的眾星拱月，民進黨有太多選擇了，而且每個人都是部長級以上人選。不論是前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍、前文化部長鄭麗君、駐美大使蕭美琴，每個人的條件、資歷、威望與專業度都高出蔣萬安很多，「人選不是問題，而是如何去做出最終的佈局」。

吳思瑤表示，民進黨不需要特別急，一來還是要守住疫情，這是身為執政黨的責任，不能說放著疫情搞選舉，一直到5、6月再確定人選都可以。

吳思瑤接著說，反而可以在沒有人選之前，台北市黨部針對組織工作就要先做。畢竟從公投就可以看出，台北市藍大綠小的盤還是很鞏固，民進黨要在台北市勝選，基層組織要痛定思痛，不能倚賴參選人個人聲量。

吳思瑤說，她個人還是認為，陳時中是最強也最有競爭力的人選，地方上也覺得陳很好。她說，陳時中除了政策能力外，也很有政治能力，可以接地氣，懂得跟人互動，「我還是很看好陳時中，就看最終決定是誰，每一個人都是一時之選」。

而自己在台北市的服務經歷勝過蔣萬安，若最終自己被徵召？吳思瑤強調，她是一個隨時在準備作戰的人，但因為覺得眼前有比自己更好的人，現階段是最好的抬轎者，不管誰參選都非常樂意去擔任很吃重的角色，這是自己的責任，因為自己是民進黨內台北市最資深的立委。

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