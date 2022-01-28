集中檢疫所量能告急！2／15起 境外生全面改住防疫旅館
國內本土疫情持續延燒，隨著足跡越多越廣，集中檢疫所量能也告急，教育部27日晚間接獲醫服會通知，從2月15日至28日期間，教育部境外學生及教研人員全數改為入住防疫旅館，停止集中檢疫所申請，將全數改為入住防疫旅館，並提醒各學校，未幫境外生在入境日前5天完成異動者，教育部將撤銷原核發的入境許可。
編輯中心／綜合報導
2022-01-28 10:17:20
本土病例跟境外移入病例數持續新增，根據教育部統計，各級學校昨新增6例確診個案，其中5例為本土校園新增個案，另1例為境外移入，目前累計總數來到999例。
因應國內疫情升溫，集中檢疫所的量能有限，為支應國人隔離需求，教育部緊急公告，指接獲醫福會通知， 2月15日至2月28日期間，停止教育部境外學生及教研人員入住集中檢疫所申請，教育部表示，由於2月16日就有第一批境外生會入境，加上年假在即，時間急迫，所以在昨天通知各校，在上述期間入境的學生及教研人員，必須全數改為入住防疫旅館，也提醒各校，若沒有幫學生在在入境日前5天完成異動者，教育部將函文撤銷原核發的入境許可。（編輯：林莞茜）
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