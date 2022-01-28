賴清德、賀錦麗碰面互動 綠：打臉藍營只會唱衰的醜態
副總統賴清德率團出訪宏都拉斯，與美國副總統賀錦麗碰面互動，獲得各界關注。民進黨立委陳亭妃今（28）日說，這是為台灣打開了另外一個重要里程碑，相信未來會有更多民主國家在國際場合跟台灣交流；綠營資深外交幕僚也說，國內有親藍學者與名嘴唱衰賴清德的出訪行程，但與賀錦麗互動等事實不但狠狠打臉他們，更凸顯出這些人見不得台灣在國際外交上有好表現的酸葡萄心態。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-28 10:34:23
對於賴清德與賀錦麗碰面互動，陳亭妃說，賴清德這次擔任蔡英文總統的特使，去參加宏國的整個典禮，這又為台灣的外交打開了另外一個重要的里程碑。除了宏國也正式表達了跟台灣之間的關係會更加深厚以外，重點是可以透過在一個公開的外交場合，跟美國的副總統做直接的溝通，針對在中美洲未來的共同利益、移民問題，都能做一些意見交換，這是非常重要的機會。
陳亭妃也說，相信這次的出訪行程是成功的，而且不只是美國，未來有更多的民主國家，可能都會跟台灣在很多的國際場合當中互相交流。
資深綠營外交幕僚則表示，此次賴清德出訪，國內就有親藍學者與名嘴唱衰行程，不但酸言酸語諷賴過境美國如關禁閉，訪宏國恐嚇跑貴賓，甚至拿賴因打高端疫苗，以及份量不夠、不重要等荒謬言論，來說嘴預測賴無法與美國副總統見面互動。
該幕僚表示，然而事實上，此次出訪過境美國，賴與十幾位美國政要視訊會面，交流討論台美關係，當他抵達宏國後，在駐宏大使館安排下，與宏國兩位新任副總統晚宴，也與卡絲楚總統會面，今天，賴和美國副總統賀錦麗兩人在卡絲楚總統就職典禮上更碰面互動。
該幕僚說，這些事實不但狠狠打臉國內某些親藍學者跟名嘴，更凸顯出這些人見不得台灣在國際外交上有好表現的酸葡萄心態，以及無知只會唱衰的醜態。