小年夜冷氣團將至！9天年假北部持續濕冷易雨

農曆春節將至，中央氣象局提醒，今（111）年春節假期天氣變化頻仍，年假前期從29日至除夕，降雨轉冷，初一至初二稍回溫，初三後有雨勢增加且溫度下降的趨勢，但後期冷空氣強度及水氣多寡的不確定性較大，建議民眾多留意天氣變化，並隨時掌握氣象局發布的最新預報資訊。此外，春節期間離島航班可能受能見度或海面風浪影響，欲搭機搭船往返的民眾要注意航班資訊。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-28 10:37:09
今年春節假期長達9天，元月29日受南方雲系北移影響，各地天氣不穩定且易有短暫陣雨，尤其基隆北海岸、東南部及南部有局部大雨發生的機率；隨著冷氣團南下，各地氣溫將明顯下降，臺灣附近海面風浪增大，返鄉、活動民眾需特別注意海上航行及陸上行車安全，並請留意離島航班資訊。小年夜、除夕受冷氣團影響，中部以北、宜花天氣偏冷，其他地區早晚氣溫亦低，中部以北北部僅約12度到14度左右，東、南部約14到15度左右，迎風面北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部雨勢趨緩漸轉為多雲到晴的天氣。
初一、初二冷氣團減弱，氣溫稍回升，惟水氣有逐漸增加的趨勢，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部平地零星雨，南部雲量稍增。初三、初四鋒面通過並伴隨冷空氣南下，天氣再次轉趨不穩定，中部以北及東半部降雨機率增加，各地逐漸轉冷或轉涼，台灣附近海面風浪亦明顯增大。
初五、初六天氣仍偏涼冷，北部及東半部仍有局部短暫雨。初二、初三西半部清晨易有局部霧，馬祖及金門亦可能有低雲或霧影響能見度，交通往返須注意相關資訊。
氣象局提醒，年假天氣系統變化多又迅速的，請民眾出門前要多多注意最新的天氣預報，同時將在小年夜、初一、初四、初六於臉書上公告最新一周的預測圖卡，歡迎民眾參考轉傳，祝福國人身體健康，在新的一年都能順利。