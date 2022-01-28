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台灣最強YouTuber是？女神也讀台大　「他」2碩士網服了

▲YouTuber這行業近幾年風行，除了國外有多種類型的頻道主外，在台灣也有不少類型的題材影音創作者。（示意圖／取自unsplash）
▲YouTuber這行業近幾年風行，除了國外有多種類型的頻道主外，在台灣也有不少類型的題材影音創作者。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 10:44:55

YouTuber這行業近幾年風行，除了國外有多種類型的頻道主外，在台灣也有不少類型的題材影音創作者，包括開箱、實測、懸疑故事、兩性討論等等，每一種都有其相對的觀眾與受眾。而除了觀看影片的內容外，不少人對於創作者的背景也相當有興趣，近日，就有網友討論「誰是YouTuber圈學歷最強的人？」貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「全台真的太多YouTuber了，這邊列出幾個台灣有名的YouTuber，不過也不是每一位都找的到，所以會盡可能把自己有想到的貼出來，基本上以每部影片可達十萬觀看以上，且有一定活耀度的人才會放上，以及存有可辨識大專學位以上為基礎，大家來幫忙更新看看」。

結果貼文一出，網友紛紛協助查詢資料，其中名單中，就讀台大的就有「曾博恩」、「蒼藍鴿」、被譽為韓籍台灣女神的「韓勾ㄟ金針菇」以及「呱吉」四人，最狂的是博恩不只讀台大，還連拿2個碩士，包括「倫敦大學學院，腦與心智科學研究所」以及「巴黎第六大學，整合生物研究所」讓不少網友全讚爆「最強的學歷是博恩吧」、「做個脫口秀學歷高到嚇死人，大材小用了」、「博恩真的有夠猛，台大+2外國學歷」。

▲111學年大學學測於昨（21）日正式登場，對此，網紅博恩也發文「反祝福」考生，貼文一出，也釣出台大電機系教授葉丙成直呼「中肯」。（圖／翻攝自臉書Stand up, Brian！ 博恩站起來！）
▲博恩擁有超強學歷，不僅念台大，還擁有2個國外碩士學歷，讓網友為之震驚。（圖／翻攝自臉書Stand up, Brian！ 博恩站起來！）
另外引人注目的還包括理科太太是「美國哥倫比亞大學，生物醫學工程碩士」；Joeman「交通大學電子工程學系」；艾莉莎莎「清華大學人文社會學士」；就讀輔仁大學的也非常多包括「阿滴」、「滴妹」、「焦凡凡」、「Hook」、「奎丁」、「見習網美小吳」等等；另外，也有人發現脫口秀圈的人普遍都是學霸，除了曾博恩台大+2碩士超狂學歷外，賀瓏、馬克吐司、黃豪平等脫口秀演員都是就讀「政治大學」。

貼文曝光後，引爆網友熱議「金針菇念台大！偶的女神」、「博恩學歷完勝其他人，絕對是台灣最強YouTuber沒錯」、「博恩真的太扯了，什麼頭腦啊」、「艾莉莎莎清大的耶！真的很酷」、「有些人以為學歷應該很高XD應該是有些科目有弱點哈哈哈」、「女神金針菇是台大學霸！好驚訝」、「有些人跟學歷真的搭不起來，好反差」。（編輯：張嘉哲）

▲在台發展的韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」擁有超高人氣，也有網友發文提到「金針菇紅回韓國」，貼文一出，引起熱議。（圖／翻攝自臉書《韓勾ㄟ金針菇》）
▲在台發展的韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」擁有超高人氣，超甜美的長相下，也是個台大的資優生，讓網友大讚。（圖／翻攝自臉書《韓勾ㄟ金針菇》）

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