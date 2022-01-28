此舉遭酸「命好因爸爸是胡瓜」　小禎暴氣怒回25字

女星小禎（胡盈禎）以模特兒之姿出道，至今在演藝圈耕耘18年，除了主持外更跨足戲劇演出，她還有廣為人知的身分是綜藝大哥胡瓜的女兒。星二代不免被說「靠爸」，日前有網友到小禎的臉書留言表示，「你命好因為你爸是胡瓜」，小禎也暴氣回應了。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-28 10:59:56
小禎常在社群上與粉絲分享生活點滴，日前她在臉書發文表示，天氣變冷要大家注意保暖，順便提到有粉絲詢問她指甲哪裡做的，她也大方分享店家資訊，並說自己已經做好多年了。有網友看到後留言回覆「你命好因為你爸是胡瓜」，小禎也暴氣親自回應「好不好笑阿你？難道自己不用努力歐？這樣的觀念真的無湯欸！」許多網友也紛紛替小禎說話，「人家靠自己努力的成果，你這樣真的很no」、「小禎的努力我們都有看到」、「其實小禎算是不靠爸爸。」、「其實家境富裕或是有經濟基礎的二代要付出的努力更驚人！」
事實上，小禎出道以來頂著星二代光環壓力不小，不過她靠著自己的努力接下許多節目主持、還跨足演戲，也鮮少和爸爸同台，胡瓜曾在節目上講過，自己的節目很少邀請小禎當來賓，就怕被人說「靠爸」製造話題，2020年父女倆曾聯手開節目《地球人請回答》，不過只做一季就收攤。而胡瓜兒子胡釋安，2018年也進入演藝圈往戲劇方面發展。（編輯：薛羽彤）