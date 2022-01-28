過年去哪遛小孩？六福村搶人氣 豪推9天連假兒童全免費
迎接農曆新年到，樂園紛紛祭出票價優惠，希望吸引民眾入園，六福村宣布，1月29日起到2月6日，春節九天連假12歲以下兒童通通免費，凡是2010年1月30日後出生，本人入園並出示身分證、健保卡或戶口名簿，符合規範一律免費。六福村表示，春節期間不但可以在園區內欣賞2千株波波球集合的壯麗美景、街頭藝人演出，還能沉浸在舞龍舞獅帶來的節慶表演，感受濃濃年味。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-28 10:59:26
新年走春到六福村除了體驗搭乘遊樂設施的刺激外，2/1-2/6年初一至初六期間，在阿拉伯皇宮前波波球花園，有期間限定的魔術腹語秀、特技呼拉圈、雜耍魔術秀、球類特技等各式表演輪番上陣，符合指定條件還可參加財神記憶牌卡挑戰，來換精美禮物，或是參與雙人共同挑戰舞獅接接樂任務，搶奪新春限定好禮。
另外，春節連假玩六福村，不只開放12歲以下兒童免費，大人也享有新春開運優惠，不限年齡只要穿戴正紅色或花色衣物(花草圖案)入園，指定開運穿著含內衣、內褲、口罩、帽子、外套、上衣、下身等任一品項90%以上比例為正紅色或花色（粉紅、暗紅等不適用），現場購票能用優惠價599元(原價999元)入園。
而南台灣的義大遊樂世界，不僅春節期間照常開放，2月1日至5日（初一至初五期間），凡生肖屬虎者入園，就可享有票價199元的優惠，初二至初四期間，樂園更延長營業時間到晚間7點，義大皇家酒店也推出了一系列的應景活動，包含大年初一祥獅獻瑞迎春，初二至初四財神爺抽紅包、公益擲筊、懷舊彈珠檯、麻將賓果、街頭藝人秀及夜間星空電影院等應景活動，讓入住的客人們享受濃濃的節慶氛圍。
▲初一至初五期間，凡生肖屬虎者入園義大世界，就可享有票價199元的優惠。（圖／業者提供）