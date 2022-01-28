見納豆病倒崩潰大哭　女友依依現身「吐心裡話」

41歲納豆（本名林郁智）日前頭痛就醫，檢查後發現腦出血，在納豆本人及家屬評估後安排引流手術，手術一切順利，並無生命危險，對於傳出納豆尚未清醒，經紀人回應《NOWnews今日新聞》強調「家人表示納豆恢復狀況良好」。女友依依昨（27日）上工錄影，坦言心情「還是會難過」。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-28 10:52:05｜2022-01-28 11:01:19
經紀人徵求家屬同意後，25日發聲明說明納豆病情，也透露納豆為了不讓各方好友擔心，術前特別交代希望能低調，而陪伴搭車赴醫院、照料納豆的依依，隨後在IG轉發聲明寫下：「真的非常謝謝大家的關心，請給我們一些空間休養，謝謝大家。」
據了解，礙於疫情規定，即使擔憂納豆狀況，依依仍無法一直待在醫院陪伴，據《TVBS新聞網》報導，依依昨天參加《11點熱吵店》節目錄影，這是她在男友入院後首次公開露面，雖然錄影期間依舊敬業地笑臉迎人，不過不願多談納豆病況，僅透過經紀人回應：「目前的心情算是比較平靜了，不過偶爾還是會難過。」
事實上，依依當天陪納豆搭計程車就醫，因為事出突然，她難過地崩潰大哭，有網友揣測，納豆是否打第三劑疫苗引發不良反應，依依經紀人向《NOWnews今日新聞》澄清：「這跟疫苗應該沒關係，他們都還沒打第三劑。」（編輯：楊穎軒）