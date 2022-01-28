綠屏東初選民調出爐！莊瑞雄看好度54.39%勝周春米25.55%
屏東縣長潘孟安任期屆滿，民進黨內有意接班的立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄競爭激烈，引發全國關注。根據《NOWnews今日新聞》網路民調顯示，在看好度方面，莊瑞雄以54.39%領先周春米的25.55%；另共有91.5%的網友認為，下屆屏東縣長仍將由民進黨勝選。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-28 10:58:38｜2022-01-28 11:15:42
屏東縣長民進黨內初選競爭激烈，根據《NOWnews今日新聞》於本月25日至27日所做網路民調顯示，當問及「您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？」，共有54.39%網友看好莊瑞雄、25.55%網友看好周春米，另有19.58%看好鍾佳濱，0.48%不知道、沒意見。
而問及「您認為下屆屏東縣長會由哪個政黨勝選？」，共有91.5%的網友認為，下屆屏東縣長仍將由民進黨勝選；認為國民黨會勝選的僅有5.62%；認為是無黨或其他政黨的則有0.74%，另有2.15%網友不知道、沒意見。
另問及「您認為曾是民進黨籍的無黨籍立委蘇震清若投入參選，會衝擊民進黨選情嗎？」，共有83.69%網友認為不會，影響很小；另有9.78%網友認為一定會造成很大衝擊，6.53%不知道、沒意見。