過年聚餐不喝掛！五大「躲酒」話術快學起來

過年期間免不了大吃大喝，在聚餐場合中，甚至有些人會因爲營造熱鬧氣氛，或是因自身酒量好而勸酒、追酒，不想破壞和氣勉強接受，但一杯又一杯的黃湯下肚，又怕造成身體不適，國民健康署分享五大「躲酒」話術，呼籲民眾理性飲酒。
記者劉雅文／台北報導
2022-02-02 12:48:48
根據衛生福利部109年國人死因分析資料顯示，與飲酒有關的死因中，慢性肝病及肝硬化位居第10位，肝癌則高居癌症死因的第2位，而每年因慢性肝病、肝硬化或肝癌死亡的人數約有1萬2,000人。因為研究顯示台灣近半數人口缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶」，導致酒精的中間代謝物「乙醛」無法被正常代謝，這種毒性致癌物累積在肝臟中，便會出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、噁吐、宿醉等酒後反應，又稱為「酒精不耐症」。也因此，國健署歸納出五大拒酒話術，讓酒量不好的民眾可以學個幾招防身！
第一招：可以說喝酒傷身(會起酒疹、會傷肝、會傷胃、醫生說不能喝酒及正在吃藥不能喝酒等)。
第二招：或者說開車來的、怕酒駕臨檢取締、要找代駕麻煩等。
第三招：不然說以茶、飲料、咖啡代酒陪喝。
第四招：誠實說不喝酒，直接拒絕。
第五招：還有其他說法拒酒(酒量不好、尿遁、易醉、易吐、不喜歡等)。
如果非喝不可，國健署也呼籲，要儘量減少飲酒量來降低風險，根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒(或相當於20g酒精量)，女性不超過半罐啤酒(或相當於10g酒精量)，如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒的健康，則是應該避免喝酒。以茶、水代酒，拒絕勸酒文化。