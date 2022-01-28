獨／三立美女主播魏文元 年後就任柯文哲市府副發言人
台北市政府發言體系將有新血加入！先前「學姊」黃瀞瑩、台北市議員林國成的女兒林珍羽，因為投入2022年縣市議員選戰緣故，相繼辭去副發言人一職，目前北市府的發言體系，僅剩下發言人陳智菡與副發言人魏佑任。而根據《NOWnews今日新聞》獨家掌握的消息指出，農曆年後市府發言人團隊將擴充，迎來繼陳智菡之後的第二位「美女發言人」，也就是三立新聞台國際中心組長、兼任主播魏文元。
記者丁上程／台北報導
2022-01-28 12:00:01｜2022-01-28 12:18:23
據消息指出，雖然魏文元目前還在三立新聞台任職，不過「到柯市府擔任副發言人」一事幾乎已成定局，目前也正在進行相關離職的流程；而魏文元也已經與柯文哲本人兩度會面，據了解柯文哲對其學經歷也頗能接受，因此已經大致敲定這樁人事案，而魏文元預計將在二月下旬正式上任。
現任三立新聞台國際中心組長，並兼職新聞台主播的魏文元，過去就是從製播國際新聞起家。除了多次前往外國進行深度新聞的採訪與製作外，也曾因多次參與三立電視台節目《消失的國界》採訪與製作，頻頻獲得各項新聞獎項的肯定。
除了參與國際新聞製播以及擔任新聞主播外，魏文元也會在粉絲專頁上針對國際時事進行針砭，日前除了針對網球球王喬科維奇（Novak Djokovic）不願打疫苗一事，直呼「無法理解」；更對於世界衛生組織命名Omicron變種病毒一事，質疑未按照希臘字母的排序，越過了「Xi」，疑似是撞名中國大陸領導人習近平的名字，質疑「世衛組織別再當小孬孬了好嗎？」
對此北市府發言人陳智菡表示，魏文元的確是透過她引介。「為借重其在新聞上的敏感度，及國際情勢上的專業，因此希望她加入市府團隊。」陳智菡認為，魏文元有跑北市的記者經驗，對市政有一定程度的了解，雖近年來著重於國際新聞報導，不過就媒體經驗以及對新聞的敏銳度，甚至是對外溝通的部分，魏文元絕對是相當足夠且稱職的。