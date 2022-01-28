地下吸血錢莊討債　被害人遭毆斷8根肋骨

刑事局偵查第八大隊查出，有一暴力討債集團橫行臺南、高雄地區，以亂槍打鳥的模式，在LINE通訊軟體發送借貸訊息，吸引需錢孔急之民眾借高利貸，就有民眾因無力負擔如此沉重的利息，遭討債集團持電擊棒及木棍毆打，導致8根肋骨斷裂，專案小組日前分別於高雄市及屏東縣等地，拘提何姓主嫌等7名嫌犯到案。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-28 11:24:10
刑事局偵查第八大隊於去（110）年5月間接獲蔡姓民眾報案，稱其向綽號「宸雷」的何姓男子借款新臺幣5萬元，實拿4萬4千元，分28天償還，每天需還3千元，本利攤還，並當下開立9萬元本票作為質押，年利率高達140分。
蔡民因無力負擔如此沉重的利息，竟遭何嫌等人持電擊棒及木棍毆打，導致其8根肋骨斷裂，大隊遂與臺南市第一分局及高雄市警局鳳山分局共組專案小組，並報請高雄地檢署李賜隆檢察官指揮偵辦。
經專案小組深入追查發現，該暴力討債集團橫行臺南、高雄地區，以亂槍打鳥的模式，在LINE通訊軟體發送借貸訊息，吸引需錢孔急之民眾借高利貸，待借款民眾無法負擔高額利息時，何嫌再率眾噴漆「欠債還錢」、撒冥紙、砸毀鐵門、丟擲玻璃瓶，並將其身分證影本，張貼在附近電線桿及反射鏡上，以大聲公在巷弄間，廣播欠錢不還，並進行暴力討債等，經清查共有7人被害。
專案小組於日前持搜索票及拘票，分別於高雄市及屏東縣等地，查扣商業本票2本、被害人本票9張、借據1張、重利帳冊1本、金項鍊1條、新臺幣10萬2600元、手機10支、空氣槍1把、人頭SIM卡2張、毒品安非他命1包等贓證物，並拘提何姓主嫌等7名嫌犯到案，全案依法送辦。