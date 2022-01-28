巷仔內／府、黨發言人職位 成為柯文哲「人才培訓班」
隨著三立主播魏文元即將於農曆年後加入柯文哲市府的發言團隊，以及近日柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，也在進行發言人的徵才與擴大編制，柯文哲身邊的發言人團隊，農曆年前改組動作頻頻，似乎也是打算在農曆年後能夠有個新氣象。不過對於柯文哲來說，身邊發言人一職，近年來已經成為了「培育政治人才」的溫床。
記者丁上程／特稿
2022-01-28 12:00:18｜2022-01-28 12:02:35
以台北市政府的發言團隊來說，欲參選士林北投區議員的「學姊」黃瀞瑩，以及投入中山大同區選戰、議員林國成的女兒林珍羽等人，兩人都曾擔任市府的副發言人一職；至於同樣欲參選士林北投區議員，過去曾為北市觀傳局長的陳思宇，也曾經擔任過市府的副發言人。民眾黨的部分，現任發言人楊寶楨、張清俊以及前任發言人陳宥丞，也都相繼或即將投入2022年選戰。
雖然不能說參選率100%，不過只要在柯文哲身邊經歷過發言體系的人，多數都投入了今年的選戰。發言人一職，似乎也成為了某種程度的「政治人才培訓班」。而原因在於發言人一職多數要面對的是新聞消息與輿論的處理，或是針對爭議事件對外作出回應，訓練的不只是人的危機處理能力，更重要的是面對著媒體鏡頭，進而針對外界質疑的事項妥善解釋。而這些也正是一個政治人物應該具有的技能。
台灣民眾黨身為一個創立不到3年的政黨，對照國民黨與民進黨動輒超過30年以上的歷史，可以說是顯得還相當稚嫩。無論是黨內政治人才的培育，或是地方基層的養成，對民眾黨來說恐怕是現階段重中之重的要務。因此如何在短期內鞏固並壯大政治勢力，已經成了燃眉之急的事情。
也因此身兼台北市長與民眾黨主席的柯文哲，在有限的空間下，將心血引進發言人團隊的做法，也成為了快速培育子弟兵的方式。2022地方縣市首長與議員選戰，對民眾黨來說無可厚非是關鍵一役，也是驗證發言人的「人才培訓班」最終成效。