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NBA／AD轟31分無用、威少失誤比助攻多　湖人慘敗76人

▲「詹皇」LeBron James因傷缺席，Anthony Davis和「威少」Russell Westbrook無法率隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James因傷缺席，Anthony Davis和「威少」Russell Westbrook無法率隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-28 11:45:43

洛杉磯湖人三巨頭合體僅1場，今(28)日換成「詹皇」LeBron James掛病號，Anthony Davis復出第2戰繳出全場最高31分12籃板，仍不敵點點開花的7費城6人，以87:105慘敗，Russell Westbrook失誤還是助攻的2倍。

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AD缺席17場比賽後於25日回歸，三巨頭合體以106:96大勝籃網，無奈今日賽前傳出James左膝痠痛無法出賽，更慘的是，因此承擔更多組織責任的Westbrook在開賽沒多久就扭傷腳踝，簡單檢查後堅持打完比賽，但也影響表現，首節結束湖人陷入22:32落後。

儘管次節湖人火力稍有回溫，但第三節76人攻下20:34確立領先地位，提前把勝利送給主場球迷，嗨過頭的76人球迷還對Carmelo Anthony噴垃圾話，因此被趕出場。

AD攻下全場最高31分12籃板，Westbrook繳出20分4籃板3助攻，但有6次失誤，加上Malik Monk的11分，湖人全隊僅3人得分上雙。

76人方面以Joel Embiid的26分9籃板7助攻為最佳，Tobias Harris挹注23分5籃板，聯手率隊拿下3連勝，戰績追平東區第4的籃網。
 

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