COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

宏都拉斯新內閣　前總統賽拉亞時代老將回鍋

▲宏都拉斯新任總統卡蕬楚任命了數名與她丈夫、前總統賽拉亞關係密切的重要內閣成員。（圖／美聯社／達志影像）
▲宏都拉斯新任總統卡蕬楚任命了數名與她丈夫、前總統賽拉亞關係密切的重要內閣成員。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-01-28 12:27:45

（中央社德古西加巴27日綜合外電報導）宏都拉斯新任總統卡蕬楚今天任命了數名與她丈夫、前總統賽拉亞關係密切的重要內閣成員，並且任命一名曾逃離宏都拉斯的前國家警察署長擔任安全部長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，卡蕬楚（Xiomara Castro）任命已經退役的沙比雍（Ramon Sabillon）擔任安全部長，這是最敏感的角色之一，任務是根除國內常與政治精英有所勾結的販毒活動。

沙比雍曾任宏都拉斯國家警察署長，在他下令逮捕巴耶巴耶（Valle Valle）家族首領幾週後，2014年遭解職。巴耶巴耶家族是宏國一個影響力強大的販毒集團，與墨西哥犯罪集團有關聯。

在其他重要職位方面，卡蕬楚任命前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的侄子兼律師荷塞．曼紐爾．賽拉亞（Jose Manuel Zelaya）為新任國防部長。賽拉亞在2009年的軍事政變中被推翻。

在賽拉亞任內主管國家電力公司的律師蒙卡達（Rixi Moncada）獲任命為財政部長；時任財長的經濟學家桑托斯（Rebeca Santos）將出任央行總裁；曾是賽拉亞私人秘書的外交官雷依納（Eduardo Reina）則將成為新任外交部長。

沙比雍2016年5月離開宏都拉斯，聲稱自己與家人陷於危險之中。他在美國待了5年，本月返回宏都拉斯。

卡蕬楚和沙比雍將面臨重大挑戰，媒體普遍猜測，卸任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez Alvarado）將面臨美國依販毒罪名起訴。

葉南德茲否認與毒品走私者有任何關係。他的胞弟胡安．安東尼．葉南德茲（Juan Antonio Hernandez）因走私上百噸古柯鹼至美國，去年在美國紐約遭法官判處終身監禁。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110128

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀