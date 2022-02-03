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日本立春前吃什麼？一口塞巨大壽司卷　連食用方位都講究

▲日本會在節分時吃「惠方卷」，祈求商業繁盛、無病無災。（圖／翻攝自フリー素材ドットコム圖庫）
▲日本會在節分時吃「惠方卷」，祈求商業繁盛、無病無災。（圖／翻攝自フリー素材ドットコム圖庫）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-03 12:00:00

過完新年之後，日本還得準備迎接傳統節日之一「節分」，2022年的節分日期為2月3日，在這一天日本家家戶戶除了會進行祈求惡疾退散的招福儀式之外，還會朝著當年的吉祥方位，吃名為「惠方卷」的粗卷壽司，希望能討個吉祥好兆頭。

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在二十四節氣當中，劃分四季的日子為「立春、立夏、立秋、立冬」，而前一天就稱為「節分」。不過自江戶時代開始，只有「立春」的前一天，才稱為是「節分之日」，表示這一天是冬季結束的日子。過去人們會在新年（農曆）進行除魔驅鬼來迎接新年，至今這項習俗也保存著，所以每年的節分都能看見，日本民眾一邊撒著豆子，口中邊喊著「鬼出去！福進來！（鬼は外、福はうち）」，將不好的事物趕出家門，其含意為「希望大家健康快樂地過生活」。

除此之外，日本民眾還會吃「惠方卷」來沾沾福氣。「惠方」指的是掌管該年幸福的歲德神所在的吉位。每年方位都會改變，而2022年的惠方在「北北西」。而惠方卷則是一種直徑較粗的海苔壽司卷，雖然裡頭會包各式各樣的瓠瓜乾等料，但基本會包象徵富貴與幸福的「七福神」的7種食材，常見的蒲燒鰻魚、伊達卷（厚煎蛋捲）、香菇等。

在節分當天，朝著當年的惠方方向，吃惠方卷便可「招福結善緣」。但為了不能切斷緣份及福氣，惠方卷也不能切斷，在吃的時候也不能講話，不然幸運會因此跑掉，所以在吃惠方卷的時候，必須安安靜靜、一口氣吃完才行。雖然惠方卷吃法的起源眾說紛紜，不過其中一個說法是源自商業繁榮發展的關西地區，認為這樣吃才能保佑新的一年商業發展順遂繁盛。

而吃惠方卷的習俗，最早是起源於19世紀末的大阪，為了祈求生意興榮以及無病無災，以「把福氣捲進去」的意涵，開始流行在節分吃惠方卷，隨後漸漸普及開來，成為大阪周邊地區的節分文化，後來誘因日本全國連鎖的超市、便利商店開始販售惠方卷，在推波助瀾之下，讓節分吃惠方卷的習俗身日日本全國各個地區。

▲近年來在便利商店、超市的推波助瀾下，日本各地也開始吃惠方卷的文化。（圖／美聯社／達志影像）
▲近年來在便利商店、超市的推波助瀾下，日本各地也開始吃惠方卷的文化。（圖／美聯社／達志影像）

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