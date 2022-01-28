中國大學推冬奧「創意」短片 遭酸爆：日本提前1年抄走
去年東京奧運開幕式上，曾有5分鐘的動態圖標表演，身穿藍色和白色衣服的表演者，以流暢的動作演譯奧運50種運動項目圖標，致敬日本老牌節目《超級變變變》，獲得不少好評。近日，中國傳媒大學發表的1支北京冬奧「原創」影片，因與東京奧運該段表演高度雷同，慘遭中國網友酸爆：「日本人提前1年把咱中傳學子的原創都抄走了」。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-28 12:22:16
綜合媒體報導，北京冬奧將於下週開幕，中國傳媒大學25日曾在官方微博發布1支所謂的創意短片，內容是表演者接連擺出多個靜態的運動圖標，不過主色調變成紅色與白色，用紙板還原雪板、雪車、冰球道具，象徵冬季奧運會有的比賽項目，手法上就有如東京奧運開幕表演的翻版。
影片曝光後在微博等平台上慘遭撻伐，許多中國民眾紛紛打下「我對創意這詞有了新的理解」、「kpi不是這樣完成的」、「我們還是只會抄襲，學傳媒的都沒有創意，以後一直抄嗎」、「這麼好的創意可別讓日本抄去辦奧運會了，@中國傳媒大學」。然而，也有自稱是該所大學的學生表示，製片團隊本來就沒說自己是原創，是被宣發部門未經同意就打上原創2字才搞成這樣。
事件在網路上發酵後，中國傳媒大學也已刪除相關貼文和影片。