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跟進北市規劃2.5級防疫？侯友宜：各類場所做好人流管控

▲新北市長侯友宜今（2８）日表示，新北市不但在觀光休閒的地方啟動人潮儀表板外，各類的場所也會做好人流的管控。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.2８）
▲新北市長侯友宜今（2８）日表示，新北市不但在觀光休閒的地方啟動人潮儀表板外，各類的場所也會做好人流的管控。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.2８）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-28 12:37:01

台灣的疫情升溫，因應春節的9天假期，台北市規劃「2.5級」的防疫配套措施，新北是否跟進也引發j外界的關注；對此，新北市長侯友宜今（2８）日表示，新北市不但在觀光休閒的地方啟動人潮儀表板外，各類的場所也會做好管控，全力守住疫情。

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侯友宜今日前往新北市的新店區公所暨行政園區訪視時指出，新北市都力守住防線、落實防疫，尤其在人潮擁擠的觀光休閒地方，啟動人潮儀表板，各類的場也會做管控，會全力的守住疫情；也盼民眾在春節的期間，一定要配合新北市各單位的防疫宣導，到餐廳、人潮擁擠的地方，遵守相關的防疫規定。

侯友宜再度重申，「個人一定要把口罩戴好」，保持適當的社交距離、量體溫、勤洗手，這才是最重要的關鍵；呼籲一切遵照新北市的防疫指引，這才是最標準的SOP，新北市會全心全力的把防疫做好，也拜託民眾一起配合。

針對餐廳陸續傳出確診的個案，是否會加嚴餐廳內用的規定？侯友宜強調，新北會嚴格落實餐廳的稽查，除實聯制外，也隨時去了解環境衛生的動線及人潮控管，把防疫做到位；尤其餐廳在這段時間都很用心，比市府還更緊張，不管是實聯制、用餐的距離，都非常注意這些的小細節，新北也都不斷提醒、要求。

餐廳若沒落實相關的防疫規定，會有罰則嗎？侯友宜說，會以先規勸為主，如果不立即改善才會做相關的處理；目前除餐廳外，包括人潮擁擠的地方，也都會落實人流的管控，希望保持適當的社交距離，春節期間有多人潮大量的流動，尤其很多北部人回到南部的故鄉，盼在流動的過程中，大家都要把防疫做到位。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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