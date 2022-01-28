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NBA／浪花兄弟轟11顆三分球　勇士逆轉灰狼奪4連勝

▲勇士「浪花兄弟」Stephen Curry（左）、Klay Thompson聯手轟進11顆三分球。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士「浪花兄弟」Stephen Curry（左）、Klay Thompson聯手轟進11顆三分球。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-28 13:48:55

金州勇士今(28)日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson合體飆進11顆三分球、包辦52分，加上隊友幫忙讓大通中心下起「三分雨」，勇士全隊21顆三分球轟垮灰狼，以124:115逆轉勝。

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勇士不愧是最會打第三節的球隊，單節攻下38:20逆轉上半場落後4分的困境，Curry單節獨拿10分，Thompson和Andrew Wiggins也都跳出來狂飆外線，第三節打完勇士反倒取得14分領先。

儘管第四節開局，灰狼先發後衛Anthony Edwards連拿7分帶頭反攻，一度追到只差6分，但浪花兄弟再次合體出擊，Curry和Thompson先後砍進三分球撲滅灰狼反攻氣焰，最終以9分之差獲勝。

勇士全隊轟進21顆三分球，比灰狼多出11顆，Curry包辦6顆，拿到勇士最高29分，Thompson和今天得知首度入選明星賽的Wiggins各貢獻5顆，展現勇士強大外線火力。

灰狼一哥Karl-Anthony Towns攻下全場最高31分，外帶12籃板6助攻，可惜比賽尾聲熄火，無力回天，Edwards翊助次高的27分6籃板6助攻，中斷2連勝。
 

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