Angelababy前男友全大牌 黃曉明婚禮「半個演藝圈都來」
黃曉明、Angelababy（楊穎）結婚6年、育有5歲兒子小海綿，今（28）日夫妻倆以「感恩過去所有，未來仍是家人」的聲明宣布離婚，從香港演藝圈紅回大陸的Angelababy，是第一代宅男女神，擁有四分之一德國血統，外型亮眼的她，和演藝圈頂流帥哥陳偉霆、黃曉明有過一段戀情。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-28 13:43:40｜2022-01-28 13:56:19
Angelababy 16歲在香港迪士尼兒童節目和20歲的陳偉霆相識相戀，陳偉霆在2010年間證實分手，戀情長達4年左右的時間，後來Angelababy和黃曉明在一起，黃曉明被問到陳偉霆，冒出神回應「我真的不知道他是誰」，這句話在網路上被惡搞多年，不過後來陳偉霆靠音樂作品和電視劇累積一票粉絲，2個月前還在時尚芭莎慈善晚會和Angelababy同台，人氣今非昔比。
Angelababy和黃曉明戀愛結婚的故事就高調許多，2014年黃曉明在Angelababy生日當天駕駛藍寶堅尼現身，將跑車送給Angelababy當作生日禮物，2人承認已經交往4年，2015年黃曉明、Angelababy在上海舉行世紀婚禮，創下2000人出席的紀錄，當中有100多位明星現身祝福，林志玲、水原希子、大S、小S、蔡康永都是座上賓。