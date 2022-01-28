為移工媽媽打氣！移民署捐物資給民團

《四方報》報導，移民署北區事務大隊台北市專勤隊於年前拜訪專門收留移工媽媽、小孩及協助後續返國手續的慈善機構，除發放春聯外，也捐贈尿布及奶粉等物資，讓移工媽媽及小孩過個好年。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-28 14:10:01
日前，移民署台北市專勤隊春節送暖，前往慈善機構捐贈尿布及奶粉等物資，也向機構致意，感謝機構長期無私的奉獻，照顧社會上相對弱勢族群；移工媽媽在台生產後，須歷經複雜文件辦理程序，導致等待返國期間居無定所，幸虧得以投靠慈善機構，除有提供食宿外，亦協助辦理返國手續，提供全方面的照顧及協助，讓移工媽媽直呼：「真的太感謝！」。 鑒於近日新冠肺炎變異病毒Omicron疫情有升溫趨勢，加上慈善機構人力不足，台北市專勤隊立即伸出援手，協助移工媽媽前往醫院施打疫苗。
台北市專勤隊隊長林財榮表示，除1月28日至2月6日春節期間外，台北車站的大型疫苗接種站將持續至3月31日，鼓勵尚未施打疫苗的外來人口盡快前往接種，如有疑問歡迎撥打疾管署防疫專線1922或(02)2239-6393向臺北市專勤隊諮詢。
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