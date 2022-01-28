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黃曉明當年追Baby甜蜜舉動曝光　婚姻屢遭唱衰竟成真

▲黃曉明跟Angelababy婚姻狀況備受關注，今（28）日正式宣布離婚消息。（圖／鍾麗緹微博）
▲黃曉明跟Angelababy婚姻狀況備受關注，今（28）日正式宣布離婚消息。（圖／鍾麗緹微博）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-28 14:32:17｜2022-01-28 15:58:44

大陸明星夫妻檔黃曉明、Angelababy（楊穎）今（28）日宣布離婚，結束6年婚姻，神鵰俠侶的組合令許多粉絲感到惋惜。兩人2009年交往2015年結婚，黃曉明曾在節目上透露當初如何追到baby，如今再也回不去了。

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▲黃曉明和 Angelababy婚變成真。（圖／Angelababy微博）
▲黃曉明和 Angelababy婚變成真。（圖／Angelababy微博）
黃曉明曾在節目中透露，當時天氣正冷，黃曉明去接baby等了2小時，在車上已開好暖氣，一進來他便問baby「妳冷嗎？哪裡冷？」，女方回答哪裡都冷，接著黃曉明便牽起她的手說「妳的手冷吧」，順勢把手牽在一起，看著baby還在發抖，黃曉明藉機說：「不然我摟緊一下就不冷了」，將兩人肩膀緊緊靠在一起，連一旁的楊冪都露出羨慕眼神。2014年2月，黃曉明在baby生日當天駕著跑車藍寶堅尼現身，並送上所駕駛的跑車做為baby的生日禮物，兩人牽手正式承認交往4年的戀情，當年高調示愛，如今以離婚收場令人感嘆。

▲黃曉明和Angelababy的婚姻回不去了。（圖／翻攝微博）
▲黃曉明和Angelababy的婚姻回不去了。（圖／黃曉明工作室微博）
事實上，黃曉明和baby婚變傳了一年多，網友發現黃曉明43歲生日時baby沒表態、baby唱跨年時還被發現沒戴婚戒、夫妻合體零互動，等種種事蹟導致婚變頻傳，如今雙方在微博一同寫下「感恩過去所有，未來仍是家人」，兩人離婚手續已辦妥，未來也會共同撫養兒子「小海綿」。（編輯：薛羽彤）

▲黃曉明聲明全文。（圖／黃曉明工作室微博）
▲黃曉明聲明全文。（圖／黃曉明工作室微博）

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